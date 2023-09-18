الرئيس العليمي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي جهود إحياء عملية السلام في اليمن

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بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الإثنين، مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، جهود إحياء عملية السلام المتعثر في اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الرئيس العليمي، التقى بمقر اقامته في نيويورك، وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية انتوني بلينكن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اعمالها غدا الثلاثاء.
وأضافت بأن اللقاء الذي حضره المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، بحث مستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة التي تقودها السعودية، وسلطنة عمان، لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.
واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالموقف الاميركي الداعم للشرعية الدستورية في مختلف المحافل، مثمنا التدخلات الانسانية الاميركية لتخفيف معاناة الشعب اليمني التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
بدوره، جدد وزير الخارجية الاميركي دعم واشنطن لمجلس القيادة الرئاسي، مؤكدا اهمية موقفه الموحد للتوصل الى سلام شامل وعادل يلبي تطلعات جميع اليمنيين، مشيدا بالتعاطي الايجابي من جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع الجهود الرامية لتجديد الهدنة، واحياء مسار السلام في اليمن.