مانشستر يونايتد يتلقى ضربة موجعة قبيل مواجهة بايرن ميونخ المرتقبة

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تلقى مانشستر يونايتد الذي يعاني في الدوري المحلي هذا الموسم ضربة قوية بإصابة لاعبه أرون وان بيساكا الذي سيغيب عن الملاعب لأسابيع عدة حسبما أعلن النادي الإنجليزي الاثنين.
وقال بيان صادر عن مانشستر يونايتد "سيغيب أرون وان بيساكا لفترة عن الملاعب بعد أن عانى من إصابة في أواخر المباراة ضد برايتون"، مشيرا إلى أنه يتعين على اللاعب "الخضوع لفحوص إضافية لمعرفة المدة التي سيغيبها لكن المؤشرات تؤكد بأنها ستكون لأسابيع عدة".
وتأتي إصابة بيساكا قبيل المباراة المرتقبة والصعبة لمانشستر يونايتد ضد مضيفه بايرن ميونخ الألماني بعد غد الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
ويعاني مانشستر يونايتد من إصابات عدة في صفوفه، واللائحة طويلة وتضم قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران، الظهير الأيسر لوك شو، ولاعب الوسط مايسون ماونت المنتقل إليه مطلع الموسم الحالي من تشيلسي، بالإضافة إلى لاعبه الجديد أيضا المغربي سفيان أمرابط الذي يعاني من إصابة في ظهره.
وحقق مانشستر يونايتد بداية سيئة للغاية هذا الموسم، بخسارته ثلاث مباريات من أصل خمس خاضها في الدوري المحلي منذ مطلع الموسم الحالي، آخرها على أرضه أمام برايتون 1-3 السبت الماضي.
وكان وان بيساكا شارك في الدقائق الخمس الأخيرة ضد برايتون بعد أن كان مريضا خلال الأسبوع الماضي.