هل يساعد فيتامين C بشرتك بالفعل؟.. متخصصون يجيبون

الإثنين 18 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تقول الكثير من المنتجات التي تروج لفيتامين “سي” إنها توفر الكثير من الفوائد التي يضمنها الفيتامين للحماية من أشعة الشمس، والتقليل من علامات الشيخوخة، ولكن هل يساعد فيتامين C بشرتك بالفعل، هذا ما شكك فيه الخبراء.

– هل يساعد فيتامين C بشرتك بالفعل

وفي هذا الخصوص، تؤكد الدكتورة فاطمة فحص، طبيبة الأمراض الجلدية من ولاية ميشيغان، أن الفيتامين له الكثير من الفوائد، مما يجعله على قائمة ما يوصي به معظم أطباء الجلد.

إلا أن صحيفة “نيويورك تايمز” قالت: إنه في مراجعة نشرت عام 2021 في مجلة الأمراض الجلدية التجميلية، أكدت أنه عند تقييم مدى فعالية تركيبات فيتامين “سي” المختلفة في تحسين صحة الجلد، تم التوصل إلى أنه في حين أن بعض التركيبات تبدو مفيدة للبشرة، إلا أن النتائج الإجمالية كانت متباينة.

والمشكلة، بحسب الأطباء، هي أنه على الرغم من أن الفيتامين من المحتمل أن يكون مفيداً للبشرة، إلا أنه من الصعب صنع منتج يعمل بالطريقة المفترضة.

وتشير الأبحاث إلى أنه عندما يخترق فيتامين “سي” الجلد، فإنه يحميه ويحسنه بطرق مختلفة.

بدورها، تقول الدكتورة ويتني بوي، طبيبة الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك: “إنه مضاد للأكسدة، لذا يمكنه تحييد الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة، التي “تسرع علامات الشيخوخة”.

ويمكن للفيتامين أن يحفز البشرة على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يزيد من تماسك البشرة ومرونتها، ويساعد في إبقائها ممتلئة ورطبة.

وتوضح بوي أن “استخدام مصل فيتامين سي قوي باستمرار، بمرور الوقت يمكن أن يساعد على تخفيف ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد”.

ووجدت دراسة صغيرة، نشرت عام 1996، أن فيتامين “سي” قلل من ظهور بقع الجلد الداكنة، أو النمش المرتبط بالعمر.

ولكن رغم ذلك، تقول الصحيفة، إن بعض منتجات فيتامين “سي” لا تعمل بشكل يضمن دخول الفيتامين فعليا إلى الجلد، والقيام بعمله.

من جانبها، قالت الدكتورة باتريشيا فاريس، طبيبة الأمراض الجلدية في ميتايري، لوس أنجلوس، إن “أغلب الشركات لا تقوم بتعبئته بشكل صحيح”.

والفيتامين غير مستقر ويمكن أن يتحلل بسهولة، وتقول الدكتور بوي: إن حمض الأسكوربيك مثلا، وهو شكل من أشكال فيتامين “سي” الموجود في العديد من منتجات العناية بالبشرة ، يتحلل عندما يتعرض للحرارة أو أشعة الشمس، وهو ما يمكن أن يحدث أثناء النقل والتخزين.

وتوصي الدكتورة فحص بالبحث عن تركيبة تحتوي، إضافة إلى “سي”، أيضاً على فيتامين “إي” وحمض الفيروليك، وكلاهما يمكن أن يحسن استقرار الفيتامين، واختراقه للجلد.