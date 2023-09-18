اللواء سلطان العرادة: الحرب كشفت زيف شعارات الحوثيين واجيال الثورة اليوم أكثر استعدادا للتضحية واستكمال أهداف الثورة والقضاء على مخلفات الإمامة

الإثنين 18 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اكد اللواء سلطان العرادة ان سنوات الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية على النظام الجمهوري وبطشها بالشعب اليمني كشفت زيف شعاراتها وعززت في نفوس أجيال الثورة استعدادهم للتضحية والمقاومة لاستكمال أهداف الثورة وفي مقدمتها القضاء على مخلفات الإمامة والماضي البغيض.

واضاف عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة ان أجيال الثورة اليمنية باتوا اليوم أكثر تمسكاً بالمبادئ السامية وقيم الثورة العظيمة، والتضحية من أجلها، وأكثر تلهفاً للاحتفاء بالمناسبات الوطنية وبشكل لم يسبق له خاصة الواقعين في المناطق التي مازالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التي ألغت تلك المناسبات العظيمة والأعياد الوطنية ، واستبدلتها بفعاليات طائفية وإيرانية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً للجنة الفرعية للاحتفالات بمحافظة مأرب، على ما تم إنجازه من أعمال تحضيرية واستعدادات من قبل اللجان الفرعية المختلفة، والفعاليات والأنشطة الاحتفائية المختلفة بالعيد الـ 61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة والعيد الـ 60 لثورة 14 أكتوبر 1963م الخالدة، وعيد الاستقلال في 30 نوفمبر1967م. وأشاد العرادة بالجهود التي بذلتها اللجنة واللجان المنبثقة عنها ومستوى الاستعداد والتنظيم لفعاليات الاحتفاء بالأعياد الوطنية..

لافتاً إلى أهمية الاحتفاء الرسمي والشعبي بالثورات اليمنية العظيمة التي خلصت اليمنيين من كابوس نظام جثم على صدر الأمة لقرون من الزمن وجرعها صنوفاً من البطش والتجهيل وجعلها فريسةً للفقر والمرض والخوف والتخلف والحرمان والعزلة عن العالم.