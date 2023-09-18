صنعاء.. الضبط المروري يعتدي على مواطن أمام محله

الإثنين 18 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعتدى عناصر في ما يسمى الضبط المروري بالعاصمة صنعاء بالضرب على مواطن أمام محله الكائن بشارع تعز امام شركة الهتار للصرافة.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس أن عناصر في المرور ملثمين يحملون الجعب والبنادق ومعهم مسلحين آخرين قاموا بمنع المواطن من وضع سيارته امام محله رغم انه موقف رسمي مصرح به، وبعد ان تجاهلهم قامو بالاعتدا عليه.