مجلس التعاون الخليجي يعلن موقفه بشأن المفاوضات مع الحوثيين في الرياض

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اعرب مجلس التعاون الخليجي عن أمله في نجاح المفاوضات السعودية الحوثية في الرياض، والخروج بنتائج إيجابية تساعد في وضع حل دائم وشامل للأزمة اليمنية.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لإيجاد حل سلمي وشامل للأزمة اليمنية.
وأكد أن جولة المحادثات مع الوفد الحوثي، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، هي خطوة من الخطوات المهمة المبذولة من قبل المملكة تجاه تحقيق السلام في اليمن.
متمنياً لجولة المفاوضات النجاح والخروج بنتائج إيجابية تساعد في وضع حل دائم وشامل للأزمة اليمنية، لتنعم اليمن وشعبها بالاستقرار والأمان والتنمية والازدهار.