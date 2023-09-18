مجلس التعاون الخليجي يعلن موقفه بشأن المفاوضات مع الحوثيين في الرياض البركاني يصل الرياض في مهمة تتعلق بالمشاورات الجارية مأرب.. عناصر تخريبية تشعل النار في أنبوب وبئر نفط تابعين لمنشأة صافر جدول أعمال الرئيس العليمي في زيارته الجارية الى نيويورك وفق ما نشرته وكالة سبأ العلماء يعلنون عن استخدام جزيئات ذهب تخدع الأورام وتدفعها إلى وضع التدمير الذاتي أوكرانيا تعلن استعادة بلدة استراتيجية جنوب باخموت.. وجنرال أمريكي يعلّق على الهجوم المضاد وزراء خارجية دول الخليج يبحثون تعزيز التعاون والتنيسق المشترك في مدينة نيويورك السودان تحترق في أعنف المعارك المشتعلة ..و دمار هائل يطال مبان حكومية وخاصة الكشف عن تفاصيل جديدة في التغيرات المناخية التي ضرب 11 دولة في 12 يوما بعد الإعلان عن إسقاط اسمائهم وحرمانهم من مساعدات الغذاء العالمي … الجوع يهدد 4.4 مليون يمني
أقدمت عناصر تخريبية اليوم الإثنين بمحافظة مأرب على حرق أنبوبا للنفط وبئر نفط بالقرب من حقل أسعد الكامل التابع لمنشأة صافر النفطية.
وتمت السيطرة على حريق الأنبوب، ويجري السيطرة على الحريق في بئر النفطت، بحسب مارب360.