مأرب.. عناصر تخريبية تشعل النار في أنبوب وبئر نفط تابعين لمنشأة صافر

الإثنين 18 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- مارب

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أقدمت عناصر تخريبية اليوم الإثنين بمحافظة مأرب على حرق أنبوبا للنفط وبئر نفط بالقرب من حقل أسعد الكامل التابع لمنشأة صافر النفطية.

وتمت السيطرة على حريق الأنبوب، ويجري السيطرة على الحريق في بئر النفطت، بحسب مارب360.