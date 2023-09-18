جدول أعمال الرئيس العليمي في زيارته الجارية الى نيويورك وفق ما نشرته وكالة سبأ

الإثنين 18 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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وصل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس عيدروس قاسم الزبيدي يوم الأحد الى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفق وكالة سبأ سيلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمة الجمهورية اليمنية أمام قادة وممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة يتطرق فيها إلى تطورات الوضع اليمني، والجهود الاقليمية والدولية لتجديد الهدنة، واحياء العملية السياسية المتوقفة منذ انقلاب المليشيات الحوثية على التوافق الوطني في سبتمبر/ ايلول 2014 بدعم من النظام الايراني.

كما سيجر الرئيس على هامش الحدث الأممي الكبير، مناقشات رفيعة المستوى بشأن الأوضاع الانسانية والخدمية والاقتصادية، على ضوء التداعيات الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والدور المعول على المجتمع الدولي في دعم الاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة في مختلف المجالات.

وستبحث اللقاءات الثنائية أيضا الضغوط المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وتنفيذ قرارت الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 2216، فضلا عن جهود مكافحة الارهاب، والجريمة المنظمة، وسبل مواجهة التحديات الامنية المحدقة بالسلم والامن الدوليين.

يرافق رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضو المجلس، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

وكان في الاستقبال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي.