وزراء خارجية دول الخليج يبحثون تعزيز التعاون والتنيسق المشترك في مدينة نيويورك

الإثنين 18 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس) وبحث الاجتماع الذي شارك فيه وزراء دول مجلس التعاون والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.

وصدر عن المجلس الوزاري بياناً جاء فيه، أنه بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ناقش المجلس التطورات الراهنة مع العراق، ودعا المجلس الوزاري العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

وأكد المجلس الوزاري بحسب البيان، على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق و المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833.