السودان تحترق في أعنف المعارك المشتعلة ..و دمار هائل يطال مبان حكومية وخاصة الكشف عن تفاصيل جديدة في التغيرات المناخية التي ضرب 11 دولة في 12 يوما بعد الإعلان عن إسقاط اسمائهم وحرمانهم من مساعدات الغذاء العالمي … الجوع يهدد 4.4 مليون يمني تطورات خطيرة تنذر بحرب طاحنة… تايوان تعلن عن رصد 103 طائرات و9 سفن حربية صينية في 24 ساعة تحطم مقاتلة أمريكا من طراز F35 في كارولاينا وقاعدة تشارلستون تحقق برشلونة يسحق بيتيس.. ويعتلي صدارة الليجا بهدف قاتل.. فياريال يصالح الانتصارات من بوابة ألميريا مراقبون: الوفد الحوثي في الرياض يعكس سلالية الجماعة وعنصريتها باحث عماني يتحدث..ملف اليمن مرتبط بالملفات الإيرانية مع الغرب والولايات المتحدة ...تفاصيل تفاصيل انسحاب صادمة أعلنها ممثل أسرة "السليماني"من لجنة التحقيق الذي شكلها محافظ شبوة
جدد برنامج الغذاء العالمي التأكيد على حرمان أكثر من 4 ملايين شخص في اليمن من المساعدات خلال الربع الأخير من العام 2023، بسبب نقص التمويل.
وأوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة، في تقرير صادر عنه، أنه اضطر إلى إجراء تخفيض برنامج الوقاية من سوء التغذية وتقليص الأنشطة المتعلقة بالقدرة على الصمود وسبل العيش بسبب أزمة التمويل الخانقة التي يمر بها البرنامج.
مقتل 7 أشخاص بصواعق رعدية في اليمن اليمن مقتل 7 أشخاص بصواعق رعدية في اليمن وأشار إلى أن التخفيض في المساعدات سيؤثر على حوالي 3 ملايين شخص في شمال البلاد و1.4 مليون مستفيد في الجنوب اعتباراً من الربع الأخير من عام 2023.
وأوضح البرنامج الأممي أنه لا يزال يقدم حالياً مساعدات غذائية منقذة للحياة لنحو 13 مليون شخص في كل دورة توزيع، ولكن بحصص غذائية مخفضة تعادل 41% من سلة الأغذية القياسية لكل دورة.
وبحسب برنامج الغذاء، فإن خطته القائمة على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لم يتم تمويلها سوى بنسبة 20% فقط من إجمالي التمويل المطلوب خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى فبراير 2024.
وكان برنامج الغذاء العالمي أوضح، في بيانات سابقة، أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا يزال عند مستويات عالية، وأن نسبة الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية تصل إلى نحو 50%، ناهيك عن ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من عدم كفاية استهلاك الغذاء إلى أكثر من 55%.