تحطم مقاتلة أمريكا من طراز F35 في كارولاينا وقاعدة تشارلستون تحقق

الإثنين 18 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت وسائل إعلام أمريكية إن طائرة مقاتلة أمريكية إف-35 وتحطمت في قاعدة تشارلستون الجوية في كارولاينا الجنوبية ونجا الطيار، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب سقوط المقاتلة.

وبحسب محطات الأخبار بالمنطقة، تم نقل الطيار إلى المستشفى بعد أن قفز من طائرة مشاة البحرية بوفورت إف-35 في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا وقال المسؤولون إن قاعدة تشارلستون المشتركة تعمل مع موظفي الطوارئ المحليين للتحقيق في “الحادث المؤسف”. WCIV ABC أخبار 4 وWCBD-TV.

وذكرت التقارير أنه تم العثور على الطيار، الذي لم يتم الكشف عن اسمه ومعلومات الوحدة، في جنوب كينوود درايف في شمال تشارلستون. هبط طياره بسلام في قاعدة تشارلستون المشتركة بطائرة أخرى.

وقال المسؤولون إن قاعدة تشارلستون المشتركة تعمل مع موظفي الطوارئ المحليين للتحقيق في “الحادث المؤسف”. WCIV ABC أخبار 4 وWCBD-TV. وذكرت التقارير أنه تم العثور على الطيار، الذي لم يتم الكشف عن اسمه ومعلومات الوحدة، في جنوب كينوود درايف في شمال تشارلستون. هبط طياره بسلام في قاعدة تشارلستون المشتركة بطائرة أخرى.