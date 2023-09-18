تحطم مقاتلة أمريكا من طراز F35 في كارولاينا وقاعدة تشارلستون تحقق برشلونة يسحق بيتيس.. ويعتلي صدارة الليجا بهدف قاتل.. فياريال يصالح الانتصارات من بوابة ألميريا مراقبون: الوفد الحوثي في الرياض يعكس سلالية الجماعة وعنصريتها باحث عماني يتحدث..ملف اليمن مرتبط بالملفات الإيرانية مع الغرب والولايات المتحدة ...تفاصيل تفاصيل انسحاب صادمة أعلنها ممثل أسرة "السليماني"من لجنة التحقيق الذي شكلها محافظ شبوة وزير سابق يتحدث عن شروط الحوثيين الثقيلة على السعودية فرصة أخيرة لقاتل الطفلة "حنين البكري" تفاصيل يمنيون بكل التوجهات والانتماءات يحييون هذه الذكرى التي انهت بداية انتفاشة الحوثي شاهد اندلاع اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في الجوف
قالت وسائل إعلام أمريكية إن طائرة مقاتلة أمريكية إف-35 وتحطمت في قاعدة تشارلستون الجوية في كارولاينا الجنوبية ونجا الطيار، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب سقوط المقاتلة.
وبحسب محطات الأخبار بالمنطقة، تم نقل الطيار إلى المستشفى بعد أن قفز من طائرة مشاة البحرية بوفورت إف-35 في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا وقال المسؤولون إن قاعدة تشارلستون المشتركة تعمل مع موظفي الطوارئ المحليين للتحقيق في “الحادث المؤسف”. WCIV ABC أخبار 4 وWCBD-TV.
وذكرت التقارير أنه تم العثور على الطيار، الذي لم يتم الكشف عن اسمه ومعلومات الوحدة، في جنوب كينوود درايف في شمال تشارلستون. هبط طياره بسلام في قاعدة تشارلستون المشتركة بطائرة أخرى.
وقال المسؤولون إن قاعدة تشارلستون المشتركة تعمل مع موظفي الطوارئ المحليين للتحقيق في “الحادث المؤسف”. WCIV ABC أخبار 4 وWCBD-TV. وذكرت التقارير أنه تم العثور على الطيار، الذي لم يتم الكشف عن اسمه ومعلومات الوحدة، في جنوب كينوود درايف في شمال تشارلستون. هبط طياره بسلام في قاعدة تشارلستون المشتركة بطائرة أخرى.