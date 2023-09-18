برشلونة يسحق بيتيس.. ويعتلي صدارة الليجا

الإثنين 18 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حقق برشلونة انتصارا عريضا بنتيجة (5-0) خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء السبت، على ملعب "مونتوجويك" الأولمبي، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني. وسجل لبرشلونة جواو فيليكس وليفاندوفسكي وفيران توريس ورافينيا وجواو كانسيلو، في الدقائق (25، 32، 62، 66، 82).

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الليجا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 7 نقاط في المركز التاسع.

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، وصوب كانسيلو كرة مرت أعلى العارضة الأفقية بعد انطلاقة قوية من الطرف الأيسر في الدقيقة 7.

وجاء الرد من بيتيس في الدقيقة 15، فمن خطأ من كوندي وصلت الكرة لإيسكو الذي مرر نحو ويليان خوسيه وسدد كرة زاحفة مرت بجانب القائم. وتلقى أيوزي تمريرة داخل المنطقة، وسدد كرة ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى تير شتيجن في الدقيقة 17.

وسجل جواو فيليكس هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 25، حيث استقبل كرة في العمق من أوريول روميو ونجح في مراوغة الدفاع والحارس ووضع الكرة في الشباك. وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 32، إذ تلقى تمريرة في العمق من كريستنسن لينفرد بالحارس روي سيلفا ويسجل.

وأهدر برشلونة فرصة إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 42، إذ مرر فيليكس كرة في المنطقة نحو ليفاندوفسكي الذي سدد لكن ارتطمت الكرة بالمدافع بارترا.

ومع بداية الشوط الثاني، انطلق فيران توريس وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة مرت أعلى مرمى ريال بيتيس في الدقيقة 48.

وتصدى تير شتيجن لتسديدة من مارك روكا لاعب وسط بيتيس في الدقيقة 53.

وأضاف فيليكس الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 57، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على جافي. واحتسب الحكم ركلة حرة لبرشلونة على حدود منطقة الجزاء، نفذها فيران توريس ونجح في إضافة الهدف الثالث للبلوجرانا في الدقيقة 62.

وسجل رافينيا الهدف الرابع للبارسا، حيث تلقى تمريرة من ليفاندوفسكي خارج المنطقة، وأرسل تسديدة أرضية زاحفة أقصى يسار الحارس روي سيلفا في الدقيقة 66.

وانطلق جواو كانسيلو بمجهود فردي مميز على الطرف الأيمن، وراوغ دفاع بيتيس قبل أن يسدد يمين الحارس روي سيلفا، مضيفا الهدف الخامس للبلوجرانا، في الدقيقة 82. وسيطر لاعبو البلوجرانا على الدقائق المتبقية من المباراة، ليقفز البارسا لصدارة الليجا بشكل مؤقت.