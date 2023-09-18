بهدف قاتل.. فياريال يصالح الانتصارات من بوابة ألميريا

الإثنين 18 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استعاد فياريال طعم الانتصارات في الليجا بفوزه القاتل على ألميريا (2-1)، اليوم الأحد، في إطار الجولة الخامسة بالدوري الإسباني. انتهت الـ45 دقيقة الأولى من المباراة التي احتضنها ملعب (لا سيراميكا) بالتعادل (1-1).

وجاء الهدفان في الأمتار الأخيرة من عمر الشوط، حيث تقدم الضيوف أولا بفضل المدافع الشاب سرجيو أكيمي في الدقيقة 44. لكن أدرك فياريال التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق المهاجم الدولي المخضرم جيرارد مورينو.

وبينما كان الحكم يستعد لإطلاق صافرة النهاية بالتعادل، نجح أصحاب الأرض بنفس سيناريو الشوط الأول في تسجيل هدف الانتصار القاتل برأس المهاجم النرويجي الدولي ألكسندر ستورلوث.

واستعاد فريق "الغواصات الصفراء" بهذا الفوز طعم الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، أمام برشلونة (3-4) ثم أمام قادش (3-1)، تسببتا في الإطاحة بالمدرب كيكي سيتيين من على مقعد المدير الفني، واستقدام خوسيه روخو مارتن "باتشيتا".

وبانتصاره الثاني هذا الموسم، رفع فياريال رصيده إلى 6 نقاط، من انتصارين و3 هزائم، يحتل بها المركز ال13. أما ألميريا، ففشل في تحقيق أي انتصار منذ بداية الموسم، حيث أنها ثاني خسارة يتجرعها على التوالي، الرابعة هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد. وتجمد رصيد الفريق الأندلسي عند نقطة وحيدة يقبع بها في منطقة الخطر (المركز ال19 وقبل الأخير).