تحطم مقاتلة أمريكا من طراز F35 في كارولاينا وقاعدة تشارلستون تحقق برشلونة يسحق بيتيس.. ويعتلي صدارة الليجا بهدف قاتل.. فياريال يصالح الانتصارات من بوابة ألميريا مراقبون: الوفد الحوثي في الرياض يعكس سلالية الجماعة وعنصريتها باحث عماني يتحدث..ملف اليمن مرتبط بالملفات الإيرانية مع الغرب والولايات المتحدة ...تفاصيل تفاصيل انسحاب صادمة أعلنها ممثل أسرة "السليماني"من لجنة التحقيق الذي شكلها محافظ شبوة وزير سابق يتحدث عن شروط الحوثيين الثقيلة على السعودية فرصة أخيرة لقاتل الطفلة "حنين البكري" تفاصيل يمنيون بكل التوجهات والانتماءات يحييون هذه الذكرى التي انهت بداية انتفاشة الحوثي شاهد اندلاع اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في الجوف
استعاد فياريال طعم الانتصارات في الليجا بفوزه القاتل على ألميريا (2-1)، اليوم الأحد، في إطار الجولة الخامسة بالدوري الإسباني. انتهت الـ45 دقيقة الأولى من المباراة التي احتضنها ملعب (لا سيراميكا) بالتعادل (1-1).
وجاء الهدفان في الأمتار الأخيرة من عمر الشوط، حيث تقدم الضيوف أولا بفضل المدافع الشاب سرجيو أكيمي في الدقيقة 44. لكن أدرك فياريال التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق المهاجم الدولي المخضرم جيرارد مورينو.
وبينما كان الحكم يستعد لإطلاق صافرة النهاية بالتعادل، نجح أصحاب الأرض بنفس سيناريو الشوط الأول في تسجيل هدف الانتصار القاتل برأس المهاجم النرويجي الدولي ألكسندر ستورلوث.
واستعاد فريق "الغواصات الصفراء" بهذا الفوز طعم الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، أمام برشلونة (3-4) ثم أمام قادش (3-1)، تسببتا في الإطاحة بالمدرب كيكي سيتيين من على مقعد المدير الفني، واستقدام خوسيه روخو مارتن "باتشيتا".
وبانتصاره الثاني هذا الموسم، رفع فياريال رصيده إلى 6 نقاط، من انتصارين و3 هزائم، يحتل بها المركز ال13. أما ألميريا، ففشل في تحقيق أي انتصار منذ بداية الموسم، حيث أنها ثاني خسارة يتجرعها على التوالي، الرابعة هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد. وتجمد رصيد الفريق الأندلسي عند نقطة وحيدة يقبع بها في منطقة الخطر (المركز ال19 وقبل الأخير).