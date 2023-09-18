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مراقبون: الوفد الحوثي في الرياض يعكس سلالية الجماعة وعنصريتها

الإثنين 18 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أكد مراقبون أن قوام الوفد الحوثي المشارك في مشاورات الرياض لا يعكس الا الجهوية القبلية والسلالية المقيتة للجماعة في طريقة حكمها لمناطق سيطرتها. وقال المراقبون أن أفراد وفدها بتمثيل محمد عبد السلام يعبر عن قضاة صعدة في(مران) فيما يمثل يحيى الرزامي قبائل(مران) نفسها.

وأشاروا إلى أن حسن الكحلاني هو مرشح هواشم المهدي كحلان عفار فيما عبدالملك العجري هواشم ضحيان وجلال الرويشان قبائل خولان وصهر بيت العماد.

وتساءل المراقبون عن غياب شركائهم من حزب المؤتمر في السلطة امثال يحيى الراعي رئيس مجلس نوابهم – أو صادق أمين أبو راس أو هشام شرف الدين

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