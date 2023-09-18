تحطم مقاتلة أمريكا من طراز F35 في كارولاينا وقاعدة تشارلستون تحقق برشلونة يسحق بيتيس.. ويعتلي صدارة الليجا بهدف قاتل.. فياريال يصالح الانتصارات من بوابة ألميريا مراقبون: الوفد الحوثي في الرياض يعكس سلالية الجماعة وعنصريتها باحث عماني يتحدث..ملف اليمن مرتبط بالملفات الإيرانية مع الغرب والولايات المتحدة ...تفاصيل تفاصيل انسحاب صادمة أعلنها ممثل أسرة "السليماني"من لجنة التحقيق الذي شكلها محافظ شبوة وزير سابق يتحدث عن شروط الحوثيين الثقيلة على السعودية فرصة أخيرة لقاتل الطفلة "حنين البكري" تفاصيل يمنيون بكل التوجهات والانتماءات يحييون هذه الذكرى التي انهت بداية انتفاشة الحوثي شاهد اندلاع اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في الجوف
أكد مراقبون أن قوام الوفد الحوثي المشارك في مشاورات الرياض لا يعكس الا الجهوية القبلية والسلالية المقيتة للجماعة في طريقة حكمها لمناطق سيطرتها. وقال المراقبون أن أفراد وفدها بتمثيل محمد عبد السلام يعبر عن قضاة صعدة في(مران) فيما يمثل يحيى الرزامي قبائل(مران) نفسها.
وأشاروا إلى أن حسن الكحلاني هو مرشح هواشم المهدي كحلان عفار فيما عبدالملك العجري هواشم ضحيان وجلال الرويشان قبائل خولان وصهر بيت العماد.
وتساءل المراقبون عن غياب شركائهم من حزب المؤتمر في السلطة امثال يحيى الراعي رئيس مجلس نوابهم – أو صادق أمين أبو راس أو هشام شرف الدين