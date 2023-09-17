تفاصيل انسحاب صادمة أعلنها ممثل أسرة "السليماني"من لجنة التحقيق الذي شكلها محافظ شبوة وزير سابق يتحدث عن شروط الحوثيين الثقيلة على السعودية فرصة أخيرة لقاتل الطفلة "حنين البكري" تفاصيل يمنيون بكل التوجهات والانتماءات يحييون هذه الذكرى التي انهت بداية انتفاشة الحوثي شاهد اندلاع اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في الجوف مليشيا الحوثي تقتطع مساحة كبيرة من حرم جامعة إب كساحة احتفالات خاصة بفعالياتها الطائفية 16 شركة تجارية تقاضي الحوثيين بعد استفحال جباياتها رئيس الوزراء يثمن دور المجلس الاكاديمي في تحسين جودة التعليم مليشيا الحوثي تطرد عميد كلية الاعلام السابق من مسكنه الجامعي صنعاء..مليشيات الحوثي تفرض الإقامة الجبرية على قيادات حزبية و30 برلمانيا
أعلن ممثل أسرة "صدام حسين محمد مجرب العولقي"، انسحابه من لجنة التحقيق التي شكلها محافظ شبوة عوض الوزير، للتحقيق في قضية وفاته داخل سجن تابع لتشكيلات دفاع شبوة.
وتوفي صدام في معتقل سري تديره قوات اللواء الثاني دفاع شبوة في مطار عتق، يوم الخميس قبل الماضي، بعد أسبوع على اختطافه من قريته بضواحي المدينة، فيما رفضت اسرته استلام جثته مطالبة بتحقيق في القضية.
وقال ممثل الأسرة في رسالة بعثها للمحافظ، إنه يعتذر عن المشاركة في اللجنة لعدة أسباب، أبرزها أن جميع من في اللجنة من رئيس وأعضاء هم من اللجنة الأمنية في المحافظة، "ولا يمكن لأحد أن يحاسب أو يحاكم نفسه".
وطالبت الرسالة "بمخاطبة الجهات ذات العلاقة والاختصاص بشأن تشكيل لجنة قضائية عبر القضاء، أسوة بالقضايا التي سبقت قضيتنا في شبوة، حرصاً على تطبيق النظام والقانون".
كما طالبت الرسالة المؤرخة بتاريخ 4 سبتمبر الحالي "بأن تكون اللجنة محايدة ومن خارج المحافظة وتشكل عبر النائب العام تجنباً للحساسية والمحاباة، والاتهامات بين أبناء المحافظة الواحدة