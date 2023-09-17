الأحد 17 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن ممثل أسرة "صدام حسين محمد مجرب العولقي"، انسحابه من لجنة التحقيق التي شكلها محافظ شبوة عوض الوزير، للتحقيق في قضية وفاته داخل سجن تابع لتشكيلات دفاع شبوة.

وتوفي صدام في معتقل سري تديره قوات اللواء الثاني دفاع شبوة في مطار عتق، يوم الخميس قبل الماضي، بعد أسبوع على اختطافه من قريته بضواحي المدينة، فيما رفضت اسرته استلام جثته مطالبة بتحقيق في القضية.

وقال ممثل الأسرة في رسالة بعثها للمحافظ، إنه يعتذر عن المشاركة في اللجنة لعدة أسباب، أبرزها أن جميع من في اللجنة من رئيس وأعضاء هم من اللجنة الأمنية في المحافظة، "ولا يمكن لأحد أن يحاسب أو يحاكم نفسه".

وطالبت الرسالة "بمخاطبة الجهات ذات العلاقة والاختصاص بشأن تشكيل لجنة قضائية عبر القضاء، أسوة بالقضايا التي سبقت قضيتنا في شبوة، حرصاً على تطبيق النظام والقانون".

كما طالبت الرسالة المؤرخة بتاريخ 4 سبتمبر الحالي "بأن تكون اللجنة محايدة ومن خارج المحافظة وتشكل عبر النائب العام تجنباً للحساسية والمحاباة، والاتهامات بين أبناء المحافظة الواحدة