وزير سابق يتحدث عن شروط الحوثيين الثقيلة على السعودية

الأحد 17 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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علق وزير النقل السابق صالح الجبواني، على مطالب جماعة الحوثي الثقيلة على المملكة العربية السعودية في النقاشات الجارية بالرياض. وقال الجبواني، في تدوينة على منصة "إكس"، إن الاتفاق كان جاهز في موضوع الموانئ والمطارات والرواتب وإطلاق الأسرى وفتح الطرق.

وأضاف: "عقدة المنشار الآن هي شرط الحوثي بخروج (القوات الأجنبية)؛ وهذا المطلب ثقيل على السعودية قبل حسم الإتفاق السياسي الشامل"

وتابع: تخلي الحوثي عنه يعني قبوله بالواقع الذي سيظل فيه (محصور) على الحدود التي رُسمت بالدم والنار على خطوط الجبهات المختلفة، وهذا ليس لمصلحته على المدى الأبعد؛ وخصوصاً خلال مرحلة مفاوضات الحل السياسي الشامل حيث سيكون ظهر الشرعية والقوى الأخرى المناوئة للحوثي محمي، وهذا مالا يراه في مصلحته أبدآ. ويرى الجبواني أن تلك "عقدة خطيرة وتفريط أي من الطرفين فيها (نصف هزيمة) سيلحقها (النصف الثاني) في مراحل التفاوض اللاحقة لأي من الطرفين".