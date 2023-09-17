تفاصيل انسحاب صادمة أعلنها ممثل أسرة "السليماني"من لجنة التحقيق الذي شكلها محافظ شبوة وزير سابق يتحدث عن شروط الحوثيين الثقيلة على السعودية فرصة أخيرة لقاتل الطفلة "حنين البكري" تفاصيل يمنيون بكل التوجهات والانتماءات يحييون هذه الذكرى التي انهت بداية انتفاشة الحوثي شاهد اندلاع اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في الجوف مليشيا الحوثي تقتطع مساحة كبيرة من حرم جامعة إب كساحة احتفالات خاصة بفعالياتها الطائفية 16 شركة تجارية تقاضي الحوثيين بعد استفحال جباياتها رئيس الوزراء يثمن دور المجلس الاكاديمي في تحسين جودة التعليم مليشيا الحوثي تطرد عميد كلية الاعلام السابق من مسكنه الجامعي صنعاء..مليشيات الحوثي تفرض الإقامة الجبرية على قيادات حزبية و30 برلمانيا
علق وزير النقل السابق صالح الجبواني، على مطالب جماعة الحوثي الثقيلة على المملكة العربية السعودية في النقاشات الجارية بالرياض. وقال الجبواني، في تدوينة على منصة "إكس"، إن الاتفاق كان جاهز في موضوع الموانئ والمطارات والرواتب وإطلاق الأسرى وفتح الطرق.
وأضاف: "عقدة المنشار الآن هي شرط الحوثي بخروج (القوات الأجنبية)؛ وهذا المطلب ثقيل على السعودية قبل حسم الإتفاق السياسي الشامل"
وتابع: تخلي الحوثي عنه يعني قبوله بالواقع الذي سيظل فيه (محصور) على الحدود التي رُسمت بالدم والنار على خطوط الجبهات المختلفة، وهذا ليس لمصلحته على المدى الأبعد؛ وخصوصاً خلال مرحلة مفاوضات الحل السياسي الشامل حيث سيكون ظهر الشرعية والقوى الأخرى المناوئة للحوثي محمي، وهذا مالا يراه في مصلحته أبدآ. ويرى الجبواني أن تلك "عقدة خطيرة وتفريط أي من الطرفين فيها (نصف هزيمة) سيلحقها (النصف الثاني) في مراحل التفاوض اللاحقة لأي من الطرفين".