الأحد 17 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 527

عقدت محكمة الاستئناف اليوم الأحد جلستها الثانية للنظر في قضية مقتل الطفلة حنين البكري برصاص مسلح في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وخلال الجلسة جدد القاضي محمد الجنيدي تأكيده على حظر نشر تفاصيل المرافعات والاكتفاء بنشر ملخص قصير جدًا عن جلسة المحاكمة.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى رد النيابة على طعن محامي الدفاع عن المستأنف حسين محمد حسين هرهرة وكذا إلى تعقيبات من محاميي الطرفين.

وأكدت أن المحكمة أقرت منح فرصة أخيرة للطرف المستأنف لإحضار كل ما لديه من أدلة وشهود يوم الاثنين القادم.

وخلال الجلسة الأولى استعرضت محكمة الاستئناف النقاط المبدئية للجلسة ومسببات الطعن في حكم المحكمة الابتدائية من قبل الطرف المستأنف للحكم - المتهم حسين هرهرة والذي طالب خلالها محاميه بتعديل الوصف القانوني من جريمة قتل عمد إلى قتل خطأ لعدم علمه بوجود البنات داخل السيارة.

جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن في السابع من شهر أغسطس حكماً بإعدام المتهم حسين محمد حسين هرهرة رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا بدم الطفلة "حنين إبراهيم البكري".

وكانت الطفلة حنين البكري قد قتلت برصاص الجاني حسين هرهرة وأصيبت شقيقتها عقب تعرضهم لعملية إطلاق نار إثر خلاف على حادث مروري نشب بين والد الطفلتين والجاني عشية عيد الأضحى المبارك في مديرية المنصورة.