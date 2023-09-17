يمنيون بكل التوجهات والانتماءات يحييون هذه الذكرى التي انهت بداية انتفاشة الحوثي شاهد

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انطلقت مساء اليوم الأحد، تظاهرة إلكترونية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إحياء للذكرى التاسعة لتأسيس مطارح مأرب للدفاع عن الجمهورية وكسر انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، فكانت الشرارة الأولى للمقاومة الشعبية. ودعا ناشطون وإعلاميون وكتاب ومثقفون رواد مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة الواسعة والتفاعل مع الحملة التي انطلقت تحت وسم #ذكرى_مطارح_مارب_9 .
وأكدوا أن ذكرى تأسيس مطارح مأرب مثلت عموداً رئيسياً في الحفاظ على النظام الجمهوري، وشكلت النواة الأولى لتأسيس المقاومة الشعبية والانطلاقة الأساسية لمقاومة ومقارعة الإمامة والكهنوت الظلامي المدعوم من إيران.
وأشار النشطاء إلى أهمية المناسبة، وتخليدها في أذهان ووجدان اليمنيين، لتبقى دافعاً قوياً وميثاق شرف يعتد به الجمهوريون على مدى التاريخ في كل زمان ومكان. وانطلقت الحملة في الساعة الثامنة مساءً، بمشاركة واسعة من مختلف أطياف المكونات الجمهورية والقوى المناهضة لمشروع الإمامة والرجعية والطائفية.
وكانت قبائل مأرب أسست في 18 سبتمبر 2014م مطارح مأرب للدفاع عن الجمهورية، بالتزامن مع الحصار الذي كانت قد فرضته المليشيا على العاصمة صنعاء، وتمددها إلى محافظة الجوف.
وشكلت تلك المطارح، الأرضية الصلبة التي أوقفت عجلة الانقلاب، ومنعت سقوط شرق اليمن تحت سيطرة مليشيا الإرهاب الحوثي، وتحولت إلى النواة الأولى للمقاومة الشعبية التي مرغت أنوف ملالي إيران في صحاري ورمال اليمن الطاهرة.