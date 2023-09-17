اندلاع اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في الجوف

الأحد 17 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي شرق مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وقالت مصادر ميدانية إن اشتباكات متقطعة دارت بين وحدات من القوات الحكومية والميليشيا في جبهة حويشيان شرق مديرية الحزم.

وأضافت المصادر أن الطيران المسير التابع لميليشيا الحوثي واصل تحليقه في سماء جبهات القتال بموازة التحركات الميدانية والمواجهات.

ودفعت الميليشيا بتعزيزات عسكرية تضم أطقما وعشرات الأفراد إلى جبهات القتال بالمحافظة.

يأتي التصعيد الحوثي وسط جهود المستمرة لإحياء السلام في اليمن