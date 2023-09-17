اندلاع اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في الجوف مليشيا الحوثي تقتطع مساحة كبيرة من حرم جامعة إب كساحة احتفالات خاصة بفعالياتها الطائفية 16 شركة تجارية تقاضي الحوثيين بعد استفحال جباياتها رئيس الوزراء يثمن دور المجلس الاكاديمي في تحسين جودة التعليم مليشيا الحوثي تطرد عميد كلية الاعلام السابق من مسكنه الجامعي صنعاء..مليشيات الحوثي تفرض الإقامة الجبرية على قيادات حزبية و30 برلمانيا منها سترة مضادة للرصاص وطائرات دون طيار.. هدايا روسيا إلى كيم جونغ أون في ختام زيارته السعودية تقود جهوداً كبيرة من أجل التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية اليابان تعلن تقديم منحتين لليمن لمنع تسرب النفط من خزان صافر و إعادة تأهيل الطرق في عدن قلق أوروبي من قرار إيران بحق وكالة الطاقة الذرية ومفتشيها
اقتطعت مليشيا الحوثي الإرهابية مساحة كبيرة من حرم جامعة إب لإنشاء ساحة احتفالات خاصة بفعالياتها الطائفية.
وقال شهود عيان إن مليشيا الحوثي تعمل منذ عدة أيام على جرف أراضي واسعة في حرم جامعة إب لتسخيرها كساحة خاصة للأنشطة والفعاليات الطائفية.
وأضافوا أن عملية الجرف التي تتم تحت إشراف قيادي حوثي يُدعى “أبو عقيل المغني” تأتي بالتزامن مع استعداداتها للاحتفال بمايسمى المولد النبوي.
وأشاروا إلى أن عملية التوسعة امتدت حتى قرب مبنى كلية التجارة وخزان المياه، شمالاً، وقوبلت باستياء واسع في الأوساط الطلابية والأكاديمية.
وتزامنت عملية السطو الحوثية مع تسريبات عن عزم قيادات حوثية نافذة منح جزء من أراضي الجامعة المطلة على الدائري الغربي لأحد التجار تحت ذريعة الاستثمار.
وقبل أسابيع كشف رئيس جامعة إب المعين من قبل المليشيا نصر الحجيلي، عن ارتفاع وتيرة مساعي السطو على أراضي الجامعة