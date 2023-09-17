16 شركة تجارية تقاضي الحوثيين بعد استفحال جباياتها

الأحد 17 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تقدمت 16 شركة تجارية يمنية إلى مقاضاة الحوثيين بسبب امعانها في نهب الشركات تحت مسمى هيئة الزكاة في العاصمة المحتلة صنعاء.

وذكرت مصادر تجارية أن عددا من كبار التجار بصنعاء الى جهاز القضاء المختطف بيد مليشيا الحوثي في محاولة منهم للتصدي ومجابهة حملات الجبايات الممنهجة التي تشنها المليشيا ضدهم..

وأوضحت أن عريضة الدعوى رفعت ضد ما يسمي بـ”الهيئة العامة للزكاة” التي استحدثتها مليشيا الحوثي؛ لانتزاعها منهم أموالا بالقوة.

وأشارت إلى تضرر كثير من التجار من هيئة الزكاة الحوثية التي تحولت إلى جهة جباية قسرية على غرار الضرائب وتشير جلسات ما تسمى محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة يوم الأربعاء الماضي إلى وجود 16 قضية ضد هيئة الزكاة.

وأكد المصادر أن التجار لجأوا إلى القضاء للدفاع عن أنفسهم، رغم الانحياز الكامل لقضاة المحاكم المعينين من المليشيا لصالح الهيئة.التي تجني نحو 45 مليار ريال فيما معظم تلك الأموال تذهب لعائلة عبدالملك الحوثي، وسلسلة من العائلات الهاشمية السلالية الموالية لهم .