رئيس الوزراء يثمن دور المجلس الاكاديمي في تحسين جودة التعليم

الأحد 17 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ثمن رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أهمية الدور المعول على مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، في مساعدة مؤسسات التعليم العالي اليمنية على التطوير والتميز، و ترأس الدكتور معين اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، بعد إعادة تشكيله،

حيث جرى مناقشة أولويات العمل في تنفيذ المهام المناطة بالمجلس، وتطوير البناء التنظيمي والأدوات التنفيذية للمجلس، بالاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية الرائدة .

وشدد على ضرورة العمل بشكل فاعل على تحسين جودة مؤسسات التعليم العالي ومساعدتها على تطبيق نظم ضمان جودة فعالة تساعدها في تحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي، وتقديم استشارات نوعية في هذا الجانب وبشراكات وطنية وإقليمية ودولية..

كما شدد على التزام الحكومة ودعمها الكامل للمجلس بما يمكنه من القيام بدوره في تطوير جودة التعليم العالي، وتأهيل مؤسسات التعليم العالي للاعتماد الاكاديمي على المستوى الوطني والدولي، وإيجاد شراكات فاعلة بين المجلس ومؤسسات التعليم العالي ونظرائه عربيا ودوليا.

ولفت رئيس الوزراء الى أهمية المجلس في رفد قطاع التعليم ورفع معايير الجودة لتحقيق الرؤية والأهداف الوطنية المتعلقة بجودة التعليم والمواءمة مع هيئات ضمان الجودة والتعاون معها وكذا التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية في مجال ضمان جودة التعليم وتعزيزها.