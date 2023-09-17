مليشيا الحوثي تطرد عميد كلية الاعلام السابق من مسكنه الجامعي

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تعرض أكاديمي بارز في جامعة صنعاء للطرد من شقته السكنية في الجامعة من قِبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا، والتي تسيطر على الجامعة الحكومية الأكبر في اليمن.
وقال البروفسور في جامعة صنعاء أحمد مطهر عقبات، في منشور له في صفحته على "فيسبوك" إنه تعرض للطرد من شقته في حرم جامعة صنعاء، واصفًا ذلك بـ"مكافأة غير متوقعة لخدمة حوالي نصف قرن" في العمل الأكاديمي بالجامعة.
وأشار إلى أن ذلك بدء "بإنذار غير قانوني بالخروج من السكن الجامعي، وانتهت بنهب ممتلكات من الشقة"، مخاطبًا سلطات المليشيات التي تسيطر على الجامعة "ما هكذا تورد الإبل!".
وأرفق "عقبات" منشوره بمذكرة (اشعار بالإخلاء) موجهة له من نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، رئيس لجنة الإسكان "ابراهيم احمد المطاع" يأمره فيها بـ"اخلاء الشقة المسلمة لكم بعمارة رقم (514) عمارة رقم (5) حجري والواقعة ضمن الحرم الجامعي وذلك خلال مدة شهر من تاريخ استلام الأشعار".
وبحسب المذكرة فقد وجهت لجنة الإسكان بالجامعة، البروفيسور "عقبات" باخلاء الشقة خلال المدة، مشيرةً إلى أن الجامعة ستتخذ ما قالت عنها "كافة الإجراءات الإدارية الكفيلة بإخلاء الشقة، دون تحمل أي مسؤولية قانونية".
وعمدت المليشيات الحوثية خلال السنوات الأخيرة إلى طرد عشرات الأكاديميين بجامعة صنعاء من مساكنهم، بالتزامن مع انقطاع مرتباتهم، في إطار مساعيها لإحكام سيطرتها على القطاع التعليمي.
ففي العام 2021 وحده قامت المليشيات الحوثية بطرد نحو 150 من أسر الأكاديميين من السكن الجامعي في جامعة صنعاء، بينها 40 أسرة خلال شهر واحد فقط.