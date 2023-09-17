منها سترة مضادة للرصاص وطائرات دون طيار.. هدايا روسيا إلى كيم جونغ أون في ختام زيارته

الأحد 17 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ذكرت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اختتم زيارته إلى روسيا، الأحد.

وفي مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الروسية، شوهد كيم وهو يستقل قطاره المدرع الشخصي. وشوهد المسؤولون الروس وهم يلوحون بينما يغادر القطار المحطة.

وقالت الوكالة إن القطار غادر محطة أرتيوم بعد حفل وداع تضمن فرش سجادة حمراء وحرس الشرف. وقالت وسائل إعلام رسمية إنه من المتوقع أن يقطع القطار مسافة تزيد على 200 كيلومتر من أرتيوم إلى بلدة خاسان الحدودية.

وذكرت وكالة تاس الرسمية الروسية أن الزعيم الكوري الشمالي تلقى قبل مغادرته سترة مضادة للرصاص ومجموعة من الطائرات بدون طيار تم إنتاجها في منطقة بريموري كهدية من حاكمها المحلي أوليغ كوزيمياكو.

وذكرت تاس أن كيم حصل أيضًا على خمس طائرات بدون طيار من طراز كاميكازي تم إنتاجها في بريموري، بالإضافة إلى طائرة استطلاع بدون طيار من طراز جرانيوم-25، مضيفة أن مجموعة من الملابس الخاصة غير المرئية لكاميرات التصوير الحراري كانت هدية إضافية.

كان كيم في روسيا خلال الأيام القليلة الماضية. وفي الآونة الأخيرة، قام بتفقد طائرات حربية، وأجرى جولة في أحد المطارات، وزار فرقاطة تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، السبت.

والتقى أيضًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء. وفي حين أن التفاصيل الدقيقة لا تزال ضئيلة حول طبيعة المحادثات التي جرت خلف أبواب مغلقة، يقول المراقبون إنه من الواضح ما الذي يبحث عنه كل طرف لدى الآخر.

وتحتاج موسكو بشدة إلى إمدادات جديدة من الذخيرة والقذائف مع استمرار حربها مع أوكرانيا، ويعتقد أن بيونغ يانغ لديها مخزون منها.