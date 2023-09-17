الأحد 17 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي أن المملكة العربية السعودية تقود جهوداً كبيرة من أجل التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ونزع فتيل النزاع بين اليمنيين، والوصول باليمن إلى بر الأمان والاستقرار.

وثمّن العسومي الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال سلام شامل وعادل، موضحاً أنها تأتي استكمالا لكافة المبادرات السابقة والمبادرة الخليجية التي مهدت الطريق لاستعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه أن تسير الأمور على النحو الذي يمكن اليمنيين من إنهاء حالة الحرب التي عاشوا فيها لسنوات وعانوا خلالها من ظروف إنسانية صعبة، فضلا عن العمل على إرساء قواعد الدولة الوطنية وتطوير مؤسساتها وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب اليمني كافة.