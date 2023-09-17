اليابان تعلن تقديم منحتين لليمن لمنع تسرب النفط من خزان صافر و إعادة تأهيل الطرق في عدن قلق أوروبي من قرار إيران بحق وكالة الطاقة الذرية ومفتشيها مليشيا الحوثي تقر بمصر ستة من مقاتليها ينتحلون رتبًا عسكرية مختلفة(أسماء) مجلس شباب الثورة السلمية يعلن رفضه صفقه بيع اتصالات عدن نت ويعدها خطرا يهدد الامن القومي وانتهاكا لسيادة اليمن عن ''طاهش الحوبان'' و''عُدار الدار'' وقصص الرعب في حكايات الآباء والأجداد شاهد.. كاريكاتير معبر عن الإحتفال بالمولد النبوي على طريقة الحوثيين حصيلة بضحايا اعصار ليبيا بحسب تقرير أخير للأمم المتحدة اذا كنت تحب النبي اصرف راتبي! وزير سابق: لا يوجد نص قرآني او حديث يوجب الإحتفال بالمولد صحفي يمني يعري تسريبات إعلام الضاحية الجنوبية بشأن الترتيبات السعودية لتوقيع اتفاق بين الرئاسي ومليشيا الحوثي الجميع يستعد لحرب كبرى بعد الإعلان عن تحالف ل3 جيوش غرب إفريقيا
اعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، عن تقديم منحتين لليمن لمشروع منع تسرب النفط من الخزان العائم صافر وتفريغها بمبلغ حوالي مليون دولار امريكي، ومشروع إعادة تأهيل الطرق الحضرية في العاصمة المؤقتة عدن بقيمة حوالي 3 ملايين دولار امريكي.
وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن في بيانين صحافيين تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخ منهما “ان السفيرة فوق العادة والمفوضة ونائبة الممثل الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة شينو ميتسوكو، تبادلت في 16 سبتمبر 2023 في المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك مع الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، المذكرات لدعم ” مشروع منع تسرب النفط من الخزان العائم صافر وتفريغها”، بمبلغ 141 مليون ين ياباني (ما يعادل حوالي 1 ملايين دولار امريكي)”.
واضافت ” ان القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة اليابان لدى اليمن إيشيباشي مارينو تبادلت يوم 17 سبتمبر 2023، في الرياض، مذكرات مع ممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في عمان محمد عثمان أكرم، لدعم مشروع إعادة تأهيل الطرق الحضرية في عدن بقيمة 422 مليون ين ياباني (ما يعادل حوالي 3 ملايين دولار امريكي).
واشارت السفارة، الى انه من خلال مشروع منع تسرب النفط من الخزان العائم صافر مشروع، سيتم توفير المعدات اللازمة لإرساء المنشأة البديلة، التي تم نقل النفط إليها من صافر، ومنع حدوث أضرار بيئية واسعة النطاق وخسائر اقتصادية عالمية في المنطقة البحرية المحيطة والتي من الممكن أن تكون ناجمة عن تسرب النفط من صافر .
واكدت ان مشروع إعادة تأهيل الطرق الحضرية في العاصمة المؤقتة عدن، يهدف إلى إعادة تأهيل الطرق الحضرية في مدينة عدن لتحسين الوصول إلى المرافق الرئيسية في المدينة والمجتمعات الحضرية الأكثر ضعفاً، بما في ذلك النازحين داخلياً، والمساهمة في دعم إعادة إعمار اليمن في المستقبل..مشيرة الى ان المشروع سيساهم في تحسين الكفاءة اللوجستية في مدينة عدن من خلال إعادة تأهيل الطرق المؤدية إلى ميناء عدن، والتي دعمتها اليابان في عام 2022 من خلال منحة “مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن،” وستدعم جهود الحكومة اليمنية في تعزيز مهام مدينة عدن، العاصمة المؤقتة. وجددت السفارة، التزام حكومة اليابان بمواصلة العمل بنشاط، بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية، لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن