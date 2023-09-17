اليابان تعلن تقديم منحتين لليمن لمنع تسرب النفط من خزان صافر و إعادة تأهيل الطرق في عدن

الأحد 17 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، عن تقديم منحتين لليمن لمشروع منع تسرب النفط من الخزان العائم صافر وتفريغها بمبلغ حوالي مليون دولار امريكي، ومشروع إعادة تأهيل الطرق الحضرية في العاصمة المؤقتة عدن بقيمة حوالي 3 ملايين دولار امريكي.

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن في بيانين صحافيين تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخ منهما “ان السفيرة فوق العادة والمفوضة ونائبة الممثل الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة شينو ميتسوكو، تبادلت في 16 سبتمبر 2023 في المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك مع الأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، المذكرات لدعم ” مشروع منع تسرب النفط من الخزان العائم صافر وتفريغها”، بمبلغ 141 مليون ين ياباني (ما يعادل حوالي 1 ملايين دولار امريكي)”.

واضافت ” ان القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة اليابان لدى اليمن إيشيباشي مارينو تبادلت يوم 17 سبتمبر 2023، في الرياض، مذكرات مع ممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في عمان محمد عثمان أكرم، لدعم مشروع إعادة تأهيل الطرق الحضرية في عدن بقيمة 422 مليون ين ياباني (ما يعادل حوالي 3 ملايين دولار امريكي).

واشارت السفارة، الى انه من خلال مشروع منع تسرب النفط من الخزان العائم صافر مشروع، سيتم توفير المعدات اللازمة لإرساء المنشأة البديلة، التي تم نقل النفط إليها من صافر، ومنع حدوث أضرار بيئية واسعة النطاق وخسائر اقتصادية عالمية في المنطقة البحرية المحيطة والتي من الممكن أن تكون ناجمة عن تسرب النفط من صافر .

واكدت ان مشروع إعادة تأهيل الطرق الحضرية في العاصمة المؤقتة عدن، يهدف إلى إعادة تأهيل الطرق الحضرية في مدينة عدن لتحسين الوصول إلى المرافق الرئيسية في المدينة والمجتمعات الحضرية الأكثر ضعفاً، بما في ذلك النازحين داخلياً، والمساهمة في دعم إعادة إعمار اليمن في المستقبل..مشيرة الى ان المشروع سيساهم في تحسين الكفاءة اللوجستية في مدينة عدن من خلال إعادة تأهيل الطرق المؤدية إلى ميناء عدن، والتي دعمتها اليابان في عام 2022 من خلال منحة “مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن،” وستدعم جهود الحكومة اليمنية في تعزيز مهام مدينة عدن، العاصمة المؤقتة. وجددت السفارة، التزام حكومة اليابان بمواصلة العمل بنشاط، بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية، لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن