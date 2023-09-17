مليشيا الحوثي تقر بمصر ستة من مقاتليها ينتحلون رتبًا عسكرية مختلفة(أسماء)

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أقرت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم، بمصرع ستة من قياداتها الميدانية ينتحلون رتبًا عسكرية عليا.
ووفق وسائل إعلام حوثية، فقد تم، اليوم الاحد الموافق 17/سبتمبر أيلول ، في صنعاء تشييع ستة من القيادات لقوا مصرعهم في جبهات القتال المختلفة.
وذكرت أنه تم تشييع جثامين "العميد أحمد محمد عبدالله محمد غالب المهدي، والعميد أمين يحيى مبروك أحمد حلسان، والرائد عادل ناصر صالح سعد أحمد الله قشطة، والرائد برهان خالد عبده حسین ناجي الهاروني، والنقيب مازن علي أحمد قاسم المنتصر، والملازم أول عبدالعزیز أحمد مسفر مرعي الباساني".
يشار إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، نفذت محاولات تسلل فاشلة في جبهات الساحل الغربي ومأرب وشمال الضالع وشمال لحج