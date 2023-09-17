حصيلة بضحايا اعصار ليبيا بحسب تقرير أخير للأمم المتحدة

الأحد 17 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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اعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، امس السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة شرق ليبيا إلى 11,300 قتيل.

واوضح مكتب الأمم المتحدة في تقرير له، أن هناك 10 آلاف و100 شخص ما زالوا مفقودين في درنة، في حين لقى 170 شخصًا حتفهم في مكان آخر بشرق ليبيا، متوقعاً ارتفاع هذه الحصيلة مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ للعثور على ناجين.

وتضمن تقرير الأمم المتحدة هذه الأرقام من المتوقع أن ترتفع حيث تعمل طواقم البحث والإنقاذ بدأب للعثور على ناجين..مشيراً الى أن المدينة تعاني من مشكلة حادة فيما يتعلق بمياه الشفة، وقد أصيب 55 طفلا على الأقل بالتسمم لشربهم مياها ملوثة.