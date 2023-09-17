اذا كنت تحب النبي اصرف راتبي! وزير سابق: لا يوجد نص قرآني او حديث يوجب الإحتفال بالمولد

الأحد 17 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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قال وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان انه لايوجد نص قرآني أو حديث نبوي يوجب الاحتفال بالمولد النبوي.

ويستعد الحوثيون هذه الايام للاحتفال بالمولد النبوي، وهي مناسبة تعتبرها الجماعة موسما للنهب باسم المولد.

الرويشان قال ايضا: كما أنه (اي المولد) ليس ركناً من أركان الإسلام أو الإيمان،ولم تأمر به كل المذاهب الإسلامية.

واضاف قائلا: لسان المواطن المغلوب على أمره اليوم: إذا كنت تحب النبي اصرف مرتبي!

في سياق متصل قال سكان إن ميليشيا الحوثي اختطفت العديد من التجار والمواطنين بمحافظة إب، لرفضهم تعليق شارات خضراء بمناسبة ذكرى "المولد" الذي تحييه الجماعة منذ الانقلاب وتستغله كمناسبة سنوية لنهب التجار والمواطنين في مختلف مناطق سيطرتها.