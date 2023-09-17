صحفي يمني يعري تسريبات إعلام الضاحية الجنوبية بشأن الترتيبات السعودية لتوقيع اتفاق بين الرئاسي ومليشيا الحوثي الجميع يستعد لحرب كبرى بعد الإعلان عن تحالف ل3 جيوش غرب إفريقيا مصرع 7 نساء جراء صواعق رعدية في الحديدة في تطورات مقلقة للغرب… زعيم كوريا الشمالية وروسيا ينقلان العلاقات العسكرية إلى مستوى جديد 2023عام الأرقام القياسية في الكوارث الطبيعية والضحايا في طريقة مفاجئة هذه الدولة ترفع أسعار البنزين والديزل لمستويات قياسية مالا يصدقة العقل في مأساة وفيضانات ليبيا.. تعرف على سدود انهارت وقتلت مئات الآلاف تعرف على هوايات زعيم كوريا الشمالية الباهظة والغريبة .. قطار مصفح وجزيرة خاصة الحوثي ينتقم من أبناء كشر حجة ..تفاصيل لمداهمات واختطافات سفير فرنسا محاصر في نيامي.. لا زيارات للأسبوع الثالث
أوضح الصحفي اليمني ورئيس تحرير موقع مأرب برس أحمد عايض بأن المليشيات الحوثية لا تتملك اي سلطة في التوقيع على اي اتفاق مالم يمر اولا على قيادات الحرس الثوري الإيراني الراعي والمشرف والموجه للجماعة الانقلابية في اليمن.
وقال الصحفي احمد عايض في تغريدة له على حسابة بموقع تويتر رصدها محرر مأرب برس :سارع الكثير من النشطاء في نشر توقعات ومقترحات لم تناقش من الطرفين حتى اللحظة، وسابق الاعلام الايراني و تحديدا من الضاحية الجنوبية ببيروت في ضخ تسريبات داعمة لوفد مران الى الرياض.
ومضى قائلا:الوقت مازال مبكرا للحديث عن اي اتفاق بين الجانب السعودي والحوثي، الا في حالة حدوث مقايضة على الملف اليمني وموافقة ايران على مشروع المبادرة السعودية التي على ضوءها سيتم حلحلة الملف اليمني.
وكانت صحيفة لبنانية مقربة من حزب الله اللبناني، قد نشرت تسريبات يوم امس بوجود ترتيبات سعودية لتوقيع اتفاق برعايتها بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي.
وذكرت صحيفة "الأخبار"،، أن السعودية بدأت بإجراء ترتيباتها، منذ أيام، لحفل توقيع إنهاء حالة الحرب في اليمن بشكل رسمي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية لم تسمها ـ أن مراسيم التوقيع ستكون بين الحكومة اليمنية "المجلس الرئاسي" ومليشيا الحوثي عبر وفدها المتواجد في الرياض حاليا بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا و«مجلس التعاون الخليجي» والأمين العام لـ«الجامعة العربية».
وقالت الصحيفة إن الاتفاق الذي يبدو أن اسمه "إعلان الرياض" يشمل «اتفاقاً لوقف إطلاق النار، والتوقيع على التفاهمات التي كان جرى التوصل إليها بخصوص صرف المرتّبات وفتح الطرقات وتوسيع وجهات الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى خمسة مطارات أخرى، بالإضافة إلى حلّ ملف الأسرى والمعتقلين المتعثّر وفق قاعدة الكل بالكل».
وأضافت أن هناك توجها سعوديا أمميا لترحيل عدد من الملفات المختلف على آلياتها إلى وقت لاحق يجري ترتيبها على يد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ.