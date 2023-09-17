الحوثي ينتقم من أبناء كشر حجة ..تفاصيل لمداهمات واختطافات

الأحد 17 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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داهمت مليشيات الحوثي الإرهابية السبت الموافق 16_سبتمبر أيلول، بمحافظة حجة، منازل عدد من المواطنين في مديرية كشر، بشكل استفزازي ودون مصوغ، أو مبرر، في جريمة وحشية قوبلت باستياء واستنكار أبناء المديرية.

وذكرت مصادر محلية بأن مليشيات الحوثي الإرهابية قامت بحملة مداهمات وحشية على قريتي الدرب وميشام ببني سعيد التابعة لعزلة انهم الغرب، بعدد من الاطقم المدججه بالسلاح بقيادة المدعو أكرم الجرب وباشرت باقتحام المنازل وفقا لموقع حجة برس.

وأضافت المصادر بأن المليشيات اقتادت عددا من المواطنين إلى سجن المديرية، متذرعة بأن هناك اشخاص من أبناء القرية قاموا بزيارة اقاربهم الذين تسببت المليشيات بنزوحهم إلى محافظة مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية قامت بإطلاق الرصاص الحي على النساء والاطفال أثناء اقتحامهم المنازل، بصورة همجية تخالف كافة الاعراف والقيم والأخلاق الإنسانية فضلا عن القوانين المحلية والدولية.

الى ذلك أدانت منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان، وبشدة تلك الحملات الغاشمة والتي تعد أعمالا إجرامية تستهدف استقرار وسلامة المجمتع وتهدد كل المساعي الأممية التي تسعى الى تحقيق السلام الدائم في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان لها (إن هذا العمل الإرهابي المروع بحق المدنيين العزل يتعارض مع قانون حقوق الإنسان والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي كفلت الحماية بحق المدنيين ومن في حكمهم من الأطفال والنساء بإعتبارهم محمين بموجب ما نصت عليه تلك المعاهدات والإتفاقيات).

وطالبت المنظمة بضرورة الضغط على مليشيات الحوثي بوقف الحملات بحق المواطنين، داعية المنظمات الحقوقية الى القيام بدورها في إدانة تلك الأفعال بإعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية.

نص بيان منظمة تقصي:

ندين بشدة الحملة الغاشمة التي تعرض لها المواطنون من سكان مديرية كشر محافظة حجة وبالتحديد قرى بني سعيد بعزلة أنهم الغرب منطقة حجور بتاريخ السبت 16/ 9/2023م والذي نفذته جماعة الحوثي بعدد من الأطقم المحملة بعدد من المسلحين المدججين بمختلف الأسلحة وقد تمثلت تلك الحملة الغاشمة بمداهمة منازل المواطنين العزل وباشرت الاعتداء بشكل استفزازي ودون أي مسوغ على ذلك الفعل الإرهابي المشين وقد روعت الاطفال والنساء واقتادت عددا من المواطنين إلى سجن مركز المديرية وفي الوقت نفسه استخدمت إطلاق الرصاص الحي بالقرب من النساء والأطفال محدثة بذلك حالة من الهلع والرعب في اوساط السكان تسبب في حالة إغماء لبعض النساء والاطفال. إن هذا العمل الإرهابي المروع بحق المدنيين العزل يتعارض مع قانون حقوق الإنسان والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي كفلت الحماية بحق المدنيين ومن في حكمهم من الأطفال والنساء بإعتبارهم محمين بموجب ما نصت عليه تلك المعاهدات والإتفاقيات إننا في منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان ندين وبشدة تلك الحملات الغاشمة والتي تعد أعمال إجرامية تستهدف إستقرار وسلامة المجمتع وتهدد كل المساعي الأممية التي تسعى الى تحقيق السلام الدائم في اليمن . كما نطالب بضرورة الضغط على جماعة الحوثي بوقف الحملات بحق المواطنين وندعو المنظمات الحقوقية الى القيام بدورها في إدانة تلك الأفعال بإعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية إن قيام جماعة الحوثي بتلك الحملة وما نتج عنها بحق المدنيين استهتار واضح وتقويض تسعى من خلاله إلى نسف الجهود الدولية الساعية الى تحقيق السلام وإيجاد حل سياسي للحرب في اليمن ما يستوجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الضغط على جماعة الحوثي للتوقف عن تلك الأعمال التي تزيد الوضع تعقيدا ويفاقم من الحالة الإنسانية صادر عن منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان بتاريخ السبت 16/ 9/2023م