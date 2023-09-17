منتخب اليمن يستدعي مجموعة جديدة من اللاعبين للانضمام لمعسكره بالقاهرة

الأحد 17 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استدعى الجهاز الفني لمنتخب اليمن الأول لكرة القدم مجموعة جديدة من اللاعبين للانضمام إلى المعسكر الخارجي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الاتحاد اليمني لكرة القدم في صفحته على "فيسبوك"، السبت، إن الجهاز الفني بقيادة التشيكي ميروسلاف سكوب، استدعى 14 لاعباً جديداً من مختلف الأندية المحلية للالتحاق بعناصر المنتخب الأولمبي العائدين من فيتنام بعد المشاركة في التصفيات الآسيوية. .

وأضاف أنه من المقرر أن يسافر اللاعبون الجدد بعد غدٍ الاثنين إلى القاهرة لبدء المعسكر الخارجي لمنتخب اليمن الأول، حيث سينضمون إلى عناصر المنتخب الأولمبي المتواجدين في القاهرة، "على أن يتم بعد ذلك استبعاد عددا من اللاعبين في المعسكر الخارجي في مصر للوصول للقائمة النهائية للمنتخب الأول".

ويستعد منتخب اليمن الأول لخوض الدور الأول من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا (السعودية 2027)، حيث يواجه نظيره السيرلانكي في 12 و17 من شهر أكتوبر القادم، "كما من المقرر أن يتم اختيار عددا من اللاعبين المحترفين خارج اليمن للانضمام للقائمة النهائية للمنتخب، قبل موعد المباراة بأيام، وفق لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وضمت قائمة اللاعبين الـ14 الذين تم استدعاؤهم، كل من: سالم الهارش، عمار البيضاني، عمرو طلال، رضوان الحبيشي، عبدالمعين الجرشي، زيدان نبيل مكرم، وحيد الخياط، جلال الجلال، عبد المجيد صباره، هاني أبو هادي، سعدون المحوري، محمد الطيري، يوسف الحيمي، فيصل معروفي.