الفاو» تحذر من أمطار غزيرة تؤثر على المسقط المائي لاحد أودية تهامة المشهورة

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حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” من أمطار غزيرة قد تؤثر على المسقط المائي في وادي زبيد الواقع في حدود محافظتي الحديدة وإب وسط اليمن.
إلى ذلك دعا ناشطون المواطنين وخاصة المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر في ممر وادي زبيد والمناطق المحاذية له في المحافظتين.
وأشاروا إلى تحذيرات المركز الوطني للأرصاد من استمرار هطول الأمطار على الأجزاء الغربية لليمن حتى نهاية سبتمبر.
وتعرضت عدد من قرى وأرياف مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة لسيول جارفة نتج عنها تهدم العشرات من المنازل والمخيمات وتشريد المئات من المواطنين.