حضرموت.. ضبط 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة

السبت 16 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت القوات الأمنية بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، السبت، إن عناصرها في الساحل تمكنوا من ضبط متهمين بحيازة مواد مخدرة.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن القوات الأمنية ضبطت 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة، خلال حملة أمنية لمكافحة عصابات الاتجار بالمخدرات.

وعثرت القوة الأمنية مع المتهمين مواد مخدرة متنوعة، وقررت إيداعهم الحجز تمهيداً لاستكمال ملف القضية وإحالتهم إلى النيابة