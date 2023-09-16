حضرموت.. ضبط 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة مليشيا الحوثي تطرد أكاديمي من منزله في جامعة صنعاء انتحار مواطنين اثنين في ريف تعز فريق طبي ينجح في زرع جهاز ICD لأول مرة بعدن ..معلومات عن الجهاز الداخلية تعلن القبض على قاتل مسؤول تربوي في شبوة في هذا المنفذ ..تفاصيل تسجيل أكثر من 500 حالة بالحصبة في مأرب الحزب الاشتراكي.. عصابات مارقة تسيطر على شبوة ..بيان إخماد حريق اندلع في محمية الحسوة غربي عدن محمد بن سلمان يختتم زيارته إلى سلطنة عمان روبوتات قاتلة وأسلحة فتاكة ذاتية التشغيل... لمحة من حروب المستقبل
قالت القوات الأمنية بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، السبت، إن عناصرها في الساحل تمكنوا من ضبط متهمين بحيازة مواد مخدرة.
وبحسب المصادر الأمنية، فإن القوات الأمنية ضبطت 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة، خلال حملة أمنية لمكافحة عصابات الاتجار بالمخدرات.
وعثرت القوة الأمنية مع المتهمين مواد مخدرة متنوعة، وقررت إيداعهم الحجز تمهيداً لاستكمال ملف القضية وإحالتهم إلى النيابة