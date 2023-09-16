حضرموت.. ضبط 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة مليشيا الحوثي تطرد أكاديمي من منزله في جامعة صنعاء انتحار مواطنين اثنين في ريف تعز فريق طبي ينجح في زرع جهاز ICD لأول مرة بعدن ..معلومات عن الجهاز الداخلية تعلن القبض على قاتل مسؤول تربوي في شبوة في هذا المنفذ ..تفاصيل تسجيل أكثر من 500 حالة بالحصبة في مأرب الحزب الاشتراكي.. عصابات مارقة تسيطر على شبوة ..بيان إخماد حريق اندلع في محمية الحسوة غربي عدن محمد بن سلمان يختتم زيارته إلى سلطنة عمان روبوتات قاتلة وأسلحة فتاكة ذاتية التشغيل... لمحة من حروب المستقبل
طالبت مليشيا الحوثي الإرهابية أكاديمي بارز في جامعة صنعاء بإخلاء شقته خلال شهر.
وكشفت وثيقة حوثية، مطالبة المليشيات للأستاذ الدكتور أحمد عقبات عميد كلية الإعلام سابقا إخلاء شقته في السكن الجامعي أو سيكون الإخلاء بالقوة.
وعلق عقبات على مطالبته بأخلاء منزله بقوله: مكافأة غير متوقعة لخدمة حوالي نصف قرن، بدأت بإنذار غير قانوني بالخروج من السكن الجامعي، وانتهت بنهب ممتلكات من الشقة.. ماهكذا تورد الإبل!