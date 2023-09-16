مليشيا الحوثي تطرد أكاديمي من منزله في جامعة صنعاء

السبت 16 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 120

طالبت مليشيا الحوثي الإرهابية أكاديمي بارز في جامعة صنعاء بإخلاء شقته خلال شهر.

وكشفت وثيقة حوثية، مطالبة المليشيات للأستاذ الدكتور أحمد عقبات عميد كلية الإعلام سابقا إخلاء شقته في السكن الجامعي أو سيكون الإخلاء بالقوة.

وعلق عقبات على مطالبته بأخلاء منزله بقوله: ‏ مكافأة غير متوقعة لخدمة حوالي نصف قرن، بدأت بإنذار غير قانوني بالخروج من السكن الجامعي، وانتهت بنهب ممتلكات من الشقة.. ماهكذا تورد الإبل!