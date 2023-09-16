انتحار مواطنين اثنين في ريف تعز

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أجبرت الظروف المعيشية الصعبة مواطنين اثنين على الانتحار في محافظة تعز اليوم السبت .
وذكرت مصادر محلية أن المواطن رائد قائد الجعيدي البالغ من العمر 29عاما و أب لأربعة أطفال أقدم على شنق نفسه في دورة المياه وسط منزله في منطقة المحول بدمنة خدير.
وأوضحت بأن انتحار الجعيدي جاء نتيجة الأوضاع الإقتصادية المتدهورة وتراكم الديون وضغوط الحياة اليومية.
وكان سكان محليون بمنطقة العامرة بمديرية ماوية قد عثروا على المواطن زايد سلطان سيف وهو أب ل4 أطفال مشنوقا بالقرب من منزله .
وأكدت المصادر بان المواطن زايد نزح هو واسرته إلى مديرية ماوية بسبب الحرب منذ سنوات