فريق طبي ينجح في زرع جهاز ICD لأول مرة بعدن ..معلومات عن الجهاز

السبت 16 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نجح فريق طبي في مستشفى عدن الألماني، اليوم السبت، في زرع جهاز ICD لأول مرة في العاصمة عدن. وأجرى العملية فريق طبي بقيادة الدكتور عبدالوهاب الماتري، استشاري كهروفسيولوجية القلب والقسطرة التداخلية، وذلك لمريض عانى طويلاً من فشل مزمن في عضلة القلب.

ويعتبر جهاز ICD جهازاً إلكترونياً يُزرع تحت الجلد في منطقة الصدر، ويهدف إلى منع موت القلب المفاجئ، وذلك من خلال مراقبة نظم القلب وعلاج أي اضطرابات قد تؤدي إلى الرجفان البطيني.

وأوضح الدكتور الماتري أن جهاز ICD يتكون من بطارية ومكثف، ويتعرف على وجود الرجفان البطيني خلال ثواني، ثم يقوم بإعطاء علاج مناسب بإصدار إشارات كهربائية للقلب لإزالة الرجفان، وفي حالة عدم الاستجابة الكاملة، يقوم الجهاز تلقائياً بإعطاء صدمة كهربائية داخلية بجرعات معينة تكون كفيلة بإنقاذ حياة المريض.

وأشار الدكتور عبدالوهاب الماتري إلى أن هذا النوع من العمليات إلى وقت قريب كان حلماً، وأصبح حقيقة الآن بفضل وجود فريق طبي متميز في طب القلب التداخلي وكهربائية القلب والقسطرة القلبية والتخدير والتروية وفيسولجيا القلب.

وأعرب المريض عن سعادته بنجاح العملية، وشكر الفريق الطبي على جهودهم.

معلومات إضافية:

– جهاز ICD هو جهاز طبي يتم زراعته داخل الجسم، ويهدف إلى منع موت القلب المفاجئ.

– يتكون جهاز ICD من بطارية ومكثف، ويتعرف على وجود الرجفان البطيني خلال ثواني، ثم يقوم بإعطاء علاج مناسب بإصدار إشارات كهربائية للقلب لإزالة الرجفان.

– يعتبر جهاز ICD من أهم العلاجات التي تساعد على إطالة العمر وتحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من فشل مزمن في عضلة القلب.