الداخلية تعلن القبض على قاتل مسؤول تربوي في شبوة في هذا المنفذ ..تفاصيل

السبت 16 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 232

أعلنت الأجهزة الامنية لشرطة الوديعة، إلقاء القبض على قاتل احمد طريش رئيس قسم التوجيه بتربية محافظة شبوة، وذلك أثناء محاولته الهروب عبر المنفذ.

ووفقا لموقع وزارة الداخلية، فإن الأجهزة الأمنية في منفذ الوديعة تمكنت من ضبط المدعو (م، ح، ص، ع) البالغ من العمر 30 عاما على ذمة قضية قتل المجني عليه/ أحمد علي طريش الدياني (50عاما) رئيس قسم التوجيه بمكتب التربية محافظة شبوة.

وأشارت إلى أن عملية الضبط جاءت بناء على التعميم الصادر عن غرفة عمليات الإدارة العامة القيادة والسيطرة بالوزارة بتاريخ 2023/9/13م.

ونوهت أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم- المضبوط أثناء محاولته الخروج عبر المنفذ إلى خارج الوطن- تمهيدا لإحالته إلى شرطة محافظة شبوة.

وكان الدياني رئيس قسم التوجيه بتربية محافظة شبوة، قد قتل برصاص مسلح اثناء خروجه من مقر عمله في مكتب التربية، يوم الاربعاء الماضي