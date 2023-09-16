تسجيل أكثر من 500 حالة بالحصبة في مأرب

السبت 16 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت السلطات الصحية في مأرب، إن أكثر من 500 حالة إصابة مؤكدة بمرض الحصبة بين الأطفال في المحافظة الواقعة شرقي اليمن، منذ مطلع العام الجاري 2023.

وأفاد مدير الصحة بمأرب، أحمد العبادي، خلال اللقاء الموسع الذي عقد في المحافظة، السبت، للتهيئة والحشد المجتمعي لإنجاح حملة التحصين ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية: "بلغت حالات الإصابة بمرض الحصبة المسجلة في المحافظة 560 حالة مؤكدة خلال فترة الـ35 أسبوعاً الماضية، أي منذ مطلع العام الجاري".

وأضاف العبادي أن خلف كل حالة من هذه الحالات، بحسب التقديرات، حالات مخفية غير مسجلة تتراوح بين 10 إلى 20 حالة، "وهذا مؤشر لخطر كبير يتهدد الأطفال وحياتهم، ما يتوجب على الآباء والأمهات التفاعل مع الحملة الطارئة لتحصين أطفالهم وحمايتهم من خطر الحصبة القاتلة قبل الندم على فقدان أطفالهم".

وناقش الاجتماع دور مختلف الجهات في التوعية المجتمعية وتحشيد الآباء والامهات ليدفعوا بأطفالهم إلى مواقع التحصين ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، والتي من المقرر أن تنطلق في المحافظة في 30 سبتمبر الجاري، وتستهدف 93,395 طفل وطفلة في المحافظة، وبمشاركة 505 عامل ومشرف صحي.

وكانت وزارة الصحة في الحكومة المعترف بها قد أعلنت أنها ستبدأ في 23 سبتمبر الجاري، وبالتعاون مع شركائها الدوليين، حملة لتحصين مليون ومائتي ألف طفل دون سن الخامسة ضد الحصبة في مناطق نفوذها، وسط تحذيرات دولية من تضاعف معدلات الإصابة بالفيروس القاتل في البلاد على نحو مقلق خلال السنوات الأخيرة