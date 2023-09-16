آخر الاخبار

حضرموت.. ضبط 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة مليشيا الحوثي تطرد أكاديمي من منزله في جامعة صنعاء انتحار مواطنين اثنين في ريف تعز فريق طبي ينجح في زرع جهاز ICD لأول مرة بعدن ..معلومات عن الجهاز الداخلية تعلن القبض على قاتل مسؤول تربوي في شبوة في هذا المنفذ ..تفاصيل تسجيل أكثر من 500 حالة بالحصبة في مأرب الحزب الاشتراكي.. عصابات مارقة تسيطر على شبوة ..بيان إخماد حريق اندلع في محمية الحسوة غربي عدن محمد بن سلمان يختتم زيارته إلى سلطنة عمان روبوتات قاتلة وأسلحة فتاكة ذاتية التشغيل... لمحة من حروب المستقبل

إخماد حريق اندلع في محمية الحسوة غربي عدن

السبت 16 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 235

تمكنت قوات الدفاع المدني في محافظة عدن، اليوم السبت من اخماد حريقا شب في محمية الحسوة الطبيعية بمديرية البريقة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الدفاع المدني هرعت إلى الموقع عقب بلاغ عن حريق في الأشجار المحاذية للشارع الرئيسي من المحمية.

وأضافت أن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحريق واخماده دون تسجيل أي خسائر أو معرفة أسبابه.

يشار إلى أن محمية الحسوة حازت في العام 2014م على جائزة ( خط الاستواء ) من الأمم المتحدة ضمن 26 موقعًا على مستوى العالم، نظرًا لموقعها الإستراتيجي وضمها العديد من النباتات البحرية والصحراوية والطيور.

إقراء أيضاً
حضرموت.. ضبط 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة
مليشيا الحوثي تطرد أكاديمي من منزله في جامعة صنعاء
انتحار مواطنين اثنين في ريف تعز
فريق طبي ينجح في زرع جهاز ICD لأول مرة بعدن ..معلومات عن الجهاز
الداخلية تعلن القبض على قاتل مسؤول تربوي في شبوة في هذا المنفذ ..تفاصيل
تسجيل أكثر من 500 حالة بالحصبة في مأرب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول