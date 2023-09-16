إخماد حريق اندلع في محمية الحسوة غربي عدن

السبت 16 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تمكنت قوات الدفاع المدني في محافظة عدن، اليوم السبت من اخماد حريقا شب في محمية الحسوة الطبيعية بمديرية البريقة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الدفاع المدني هرعت إلى الموقع عقب بلاغ عن حريق في الأشجار المحاذية للشارع الرئيسي من المحمية.

وأضافت أن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحريق واخماده دون تسجيل أي خسائر أو معرفة أسبابه.

يشار إلى أن محمية الحسوة حازت في العام 2014م على جائزة ( خط الاستواء ) من الأمم المتحدة ضمن 26 موقعًا على مستوى العالم، نظرًا لموقعها الإستراتيجي وضمها العديد من النباتات البحرية والصحراوية والطيور.