محمد بن سلمان يختتم زيارته إلى سلطنة عمان

السبت 16 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، "زيارة خاصة" إلى سلطنة عمان، التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الأمير محمد بن سلمان آل سعود، غادر مساء اليوم، بعد زيارة خاصة لسلطنة عُمان التقى خلالها بالسُلطان هيثم بن طارق"، دون مزيد من التفاصيل. و11 سبتمبر/ أيلول الجاري، بدأ ولي العهد السعودي زيارة خاصة غير محددة المدة إلى عمان، التقى خلالها بالسلطان العماني، حيث أكدا "المضي قدما في تعزيز أوجه التعاون الثنائي"، بحسب ما نشرت سابقا وكالتا الأنباء الرسميتين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، الثلاثاء، أن الجانبين استعرضا "العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، وأكدا عزمهما المُضي قُدُمًا في تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات".

زيارة بن سلمان للسلطنة جاءت عقب اختتام زيارته إلى الهند حضر خلالها قمة مجموعة العشرين وعقد مباحثات مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. وتأتي زيارة بن سلمان إلى مسقط بالتزامن مع استقبال العاصمة السعودية الرياض لوفد جماعة الحوثي برفقة وفد الوساطة العماني بشأن حل ايجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.