انترميلان يسحق ميلان بخماسية قاسية في «ديربي الغضب» الخارجية الفرنسية تكشف حقيقة طرد سفيرها من النيجر وإخراجه بالقوة بعد اتهامهم بتسريب وثائق فساد..المليشيات تفصل نحو 29 موظفاً عن العمل - وثيقة مجلس الشورى يصدر بيان بشأن المفاوضات الجارية في الرياض ضبط 52 كيلو جرامًا من الذهب عبر مطار عدن بقيمة تزيد عن مليوني دولار أمريكي بريطانيا.. تذكّر اليمنيين بالديمقراطية وأهمية أصوات الشباب..تفاصيل أكثر لماذا أقدمت السفارة الأمريكية في سوريا على تغير اسمها؟ باحثون من اليابان يكشفون حقائق مرعبة عن زلزال المغرب.. تفاصيل رصدت عبر الأقمار الصناعية تسريبات عن اتفاق يجري الترتيب للتوقيع عليه في الرياض بين المجلس الرئاسي وجماعة الحوثي.. يتضمن 4 نقاط اساسية شائعة انتشرت في اليمن وصدقها الكثيرون
سجل هنريخ مخيتاريان هدفين ليقود إنتر ميلان للفوز 5-1 على ميلان والمحافظة على بدايته المثالية في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.
وهز مخيتاريان الشباك من مدى قريب بعد مرور خمس دقائق، وأضاف المهاجم الجديد ماركوس تورام الهدف الثاني قبل الاستراحة بفضل تسديدة قوية في الزاوية العليا.
وقلص ميلان الفارق بواسطة رافائيل لياو قبل مرور ساعة من اللعب، لكن مخيتاريان جعل النتيجة 3-1، ثم سجل هاكان شالهان أوغلو الهدف الرابع من ركلة جزاء، قبل أن يختتم البديل دافيدي فراتيسي الأهداف.
وتصدر إنتر الدوري برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، وبفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني الذي تفوق 3-1 على لاتسيو في وقت سابق اليوم. ويتأخر ميلان عن جاره وغريمه بثلاث نقاط.