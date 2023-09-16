الخارجية الفرنسية تكشف حقيقة طرد سفيرها من النيجر وإخراجه بالقوة

السبت 16 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء السبت، حقيقة مغادرة سفيرها في نيامي السفارة، وإخراجه منها بالقوة.



وقالت الخارجية الفرنسية لتلفزيون “العربية”، إن سفيرها في عاصمة النيجر نيامي باقٍ في السفارة ولا صحة لتقارير عن إخراجه منها.

من جانبه، قال السفير الفرنسي في النيجر، إن البعثة الفرنسية في أمان، مشيراً إلى أنه سيبقى في موقعه بالسفارة رغم الظروف المعقدة.

وفي وقت سابق، أمس الجمعة، اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العسكريين في النيجر باحتجاز السفير الفرنسي في نيامي، مشيراً إلى أنّ الطعام الذي يتناوله عبارة عن “حصص غذائية عسكرية”.



وأشار ماكرون إلى أنّ السفير سيلفان إيتيه “لم يعد لديه إمكانية الخروج، إنه شخص غير مرغوب فيه.

وكان المجلس العسكري في النيجر، الذي نفذا انقلاباً على نظام الرئيس محمد بازوم واستولوا على السلطة في 26 يوليو، قد أمر السفير الفرنسي بمغادرة البلد نهاية أغسطس، بعدما رفضت باريس الانصياع للمهلة التي طالبت برحيله.



جدير بالذكر أنه في الثالث من أغسطس، أعلن قادة الانقلاب في النيجر إلغاء عدة اتفاقيات للتعاون العسكري مع فرنسا التي تنشر حوالي 1500 جندي في البلاد كجزء من معركتها الأوسع نطاقاً ضد الجهاديين.