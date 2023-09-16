ضبط 52 كيلو جرامًا من الذهب عبر مطار عدن بقيمة تزيد عن مليوني دولار أمريكي

السبت 16 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تمكنت سلطات مطار عدن الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب، في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة.

وضبطت سلطات المطار 52 كيلوجرامًا من الذهب بقيمة تزيد عن مليوني دولار أمريكي مع مسافر كان يخطط لإخراجها من البلاد بدون تصريح.

ووفقًا لمصدر رفيع المستوى في المطار نقلت عنه صحيفة العين الإخبارية، فإن ضباط (المخابرات) اشتبهوا في المسافر الذي كان يحمل حقيبتين، واحدة على ظهره وأخرى للملابس والأمتعة، وبعد تفتيش حقائبه، عُثِرَ على الذهب المهرب مخبأ فيها.

ولم يتم الكشف عن هوية المسافر أو وجهته، لكن المصدر أكد أنه تم تسليمه إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.