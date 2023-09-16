ضبط 52 كيلو جرامًا من الذهب عبر مطار عدن بقيمة تزيد عن مليوني دولار أمريكي بريطانيا.. تذكّر اليمنيين بالديمقراطية وأهمية أصوات الشباب..تفاصيل أكثر لماذا أقدمت السفارة الأمريكية في سوريا على تغير اسمها؟ باحثون من اليابان يكشفون حقائق مرعبة عن زلزال المغرب.. تفاصيل رصدت عبر الأقمار الصناعية تسريبات عن اتفاق يجري الترتيب للتوقيع عليه في الرياض بين المجلس الرئاسي وجماعة الحوثي.. يتضمن 4 نقاط اساسية شائعة انتشرت في اليمن وصدقها الكثيرون تصريحات نادرة أدلى بها ناطق الحوثيين لصحيفة سعودية.. ماذا قال؟ انقسام وجدل في أوروبا.. . 3 دول تفرض حظراً على الحبوب الأوكرانية عقوبات أوروبية جديدة على 4 مسؤولين إيرانيين هي الأولى من نوعها… سيارة إسعاف طائرة ستكون الأسرع في العالم
تمكنت سلطات مطار عدن الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب، في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة.
وضبطت سلطات المطار 52 كيلوجرامًا من الذهب بقيمة تزيد عن مليوني دولار أمريكي مع مسافر كان يخطط لإخراجها من البلاد بدون تصريح.
ووفقًا لمصدر رفيع المستوى في المطار نقلت عنه صحيفة العين الإخبارية، فإن ضباط (المخابرات) اشتبهوا في المسافر الذي كان يحمل حقيبتين، واحدة على ظهره وأخرى للملابس والأمتعة، وبعد تفتيش حقائبه، عُثِرَ على الذهب المهرب مخبأ فيها.
ولم يتم الكشف عن هوية المسافر أو وجهته، لكن المصدر أكد أنه تم تسليمه إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.