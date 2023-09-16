بريطانيا.. تذكّر اليمنيين بالديمقراطية وأهمية أصوات الشباب..تفاصيل أكثر

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قالت المملكة المتحدة البريطانية إنها تعمل مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن.
وذكرت السفارة البريطانية لدى اليمن -عبر حسابها على منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية- أن المملكة تعمل مع مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ لتحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن.
ونوهت إلى خلق بيئة ديمقراطية قوية يشعر فيها الشباب بأن أصواتهم مهمة أمر بالغ الأهمية.