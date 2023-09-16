توكل كرمان : المباحثات السعودية الحوثية لا تعني اليمنيين بشيء

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في اول تعليق لها على المباحثات السعودية الحوثية الجارية الحالية في الرياض قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، " إنها لا تعني اليمنيين بشيء.
وأضافت، في تدوينة لها على "فيسبوك": "توافقات السعودية والحوثيين هي عبارة عن تفاهمات بين محتل داخلي ومحتل خارجي، عملا على تدمير اليمن وتقويضها حسب تعبيرها" .
وأكدت كرمان أن كفاح اليمنيين سيستمر من أجل إسقاط كلا الاحتلالين. وكانت السعودية قد أعلنت أنها وجهت دعوة لوفد مليشيا الحوثي التفاوضي لزيارة الرياض، استكمالا للقاءات والنقاشات التي أجريت في شهر أبريل الماضي.
وجاء في بيان لوزارة خارجية المملكة أن دعوة الوفد الحوثي إلى الرياض تأتي استمراراً لجهود السعودية وسلطنة عُمان في التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، ولحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف.