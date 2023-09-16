في بث مباشر.. إذاعة روافد تواكب فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى

السبت 16 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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تحت شعار " ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى" كرست إذاعة روافدfm في غيل باوزير بحضرموت أثير إذاعتها لبث فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يوافق ١٧سبتمبر من كل عام.

وفي بث مباشر تم استضافة نخبة من الأطباء من مكتب الصحة والسكان بمديرية غيل باوزير للحديث حول أهمية الفعالية التي يشهدها العالم بشكل عام ومديرية غيل باوزير بشكل خاص .

وتحدثت الدكتورة وفاء حاج الشعيب (طبيبة أسرة ومديرة مركز شحير الطبي) عن أهمية الفعالية التي تدل على حرص وعناية بسلامة المرضى وكيفية تقديم خدمات الرعاية الصحية لهم دون وقوع أي ضرر عليهم .

وأكدت الدكتورة وفاء على ضرورة رفع الوعي لدى المرضى بدرجة أساسية وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة مع الكادر الطبي والصحي لرفع مفهوم السلامة لدى المرضى وتجنب الكثير من الأخطاء التي قد يقع فيها المريض أو الممرض .

الدكتورة ناهد بن عويض (مديرة إدارة الجودة ومكافحة العدوى بمستسفى غيل باوزير ) أوضحت أهداف فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى وأشارت إلى أنه يهدف أساسا إلى رفع الوعي المحتمعي بين أوساط المجتمع والمرضى على وجه الخصوص ليكون المريض شريكا حقيقيا مع الطبيب يطلعه على كل مايخص صحته .

الدكتورة ناهد أشادت بالدور المهم والفاعل الذي يلعبه أفراد المجتمع الحضرمي وعلى وجه الخصوص أبناء غيل باوزير اللذين وصلوا إلى درجة عالية من الوعي خلال التعامل مع حالاتهم المرضية باستشارتهم للطبيب في كل صغيرة وكبيرة وعدم تناولهم للأدوية عند شرائها إلا بعد تاكيد الطبيب المعالج على صلاحيتها وأمان استخدامها .

وشددت الدكتورة بن عويض على ضرورة ألا يتم تناول الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب المعالج وتصريحه باستخدامها ، وأكدت كذلك على تجنب استشارة من يعملون بالمرافق الصحية وليس لهم علاقة بالطب فهؤلاء لا تؤخذ منهم مشورة بالعلاج ولا تصريح باستخدامه .

الجدير بالذكر أن اليوم العالمي لسلامة المرضى سيشهد على مدار ثلاثة أيام عددا من الفعاليات والأنشطة والفقرات المتنوعة من توعية وإرشاد ومناشط أخرى بمديرية غيل باوزير والمناطق المجاورة لها .