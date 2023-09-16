تسريبات عن اتفاق يجري الترتيب للتوقيع عليه في الرياض بين المجلس الرئاسي وجماعة الحوثي.. يتضمن 4 نقاط اساسية شائعة انتشرت في اليمن وصدقها الكثيرون تصريحات نادرة أدلى بها ناطق الحوثيين لصحيفة سعودية.. ماذا قال؟ انقسام وجدل في أوروبا.. . 3 دول تفرض حظراً على الحبوب الأوكرانية عقوبات أوروبية جديدة على 4 مسؤولين إيرانيين هي الأولى من نوعها… سيارة إسعاف طائرة ستكون الأسرع في العالم تفاصيل مثيرة تكشف عن فيضانات ليبيا… مستشفياتها فاضت بالجثث والبحر يلقي المزيد كشف حصيلة منتدى الشرق الاقتصادي في أرقام .. عقود وصفقات بقرابة 40 مليار دولار اشتعال معارك طاحنة من جديد حول محيط القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم وهذه آخر التطورات بروفيسور يكشف "علامة خفية" لمرض الزهايمر لدى الإنسان
قالت صحيفة لبنانية مقربة من حزب الله اللبناني، إن السعودية تجري ترتيبات لتوقيع اتفاق برعايتها بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي.
وذكرت صحيفة "الأخبار"، اليوم السبت، أن السعودية بدأت بإجراء ترتيباتها، منذ أيام، لحفل توقيع إنهاء حالة الحرب في اليمن بشكل رسمي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية لم تسمها ـ أن مراسيم التوقيع ستكون بين الحكومة اليمنية "المجلس الرئاسي" ومليشيا الحوثي عبر وفدها المتواجد في الرياض حاليا بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا و«مجلس التعاون الخليجي» والأمين العام لـ«الجامعة العربية».
وقالت الصحيفة إن الاتفاق الذي يبدو أن اسمه "إعلان الرياض" يشمل «اتفاقاً لوقف إطلاق النار، والتوقيع على التفاهمات التي كان جرى التوصل إليها بخصوص صرف المرتّبات وفتح الطرقات وتوسيع وجهات الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى خمسة مطارات أخرى، بالإضافة إلى حلّ ملف الأسرى والمعتقلين المتعثّر وفق قاعدة الكل بالكل».
وأضافت أن هناك توجها سعوديا أمميا لترحيل عدد من الملفات المختلف على آلياتها إلى وقت لاحق يجري ترتيبها على يد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ.