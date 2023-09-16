شائعة انتشرت في اليمن وصدقها الكثيرون تصريحات نادرة أدلى بها ناطق الحوثيين لصحيفة سعودية.. ماذا قال؟ انقسام وجدل في أوروبا.. . 3 دول تفرض حظراً على الحبوب الأوكرانية عقوبات أوروبية جديدة على 4 مسؤولين إيرانيين هي الأولى من نوعها… سيارة إسعاف طائرة ستكون الأسرع في العالم تفاصيل مثيرة تكشف عن فيضانات ليبيا… مستشفياتها فاضت بالجثث والبحر يلقي المزيد كشف حصيلة منتدى الشرق الاقتصادي في أرقام .. عقود وصفقات بقرابة 40 مليار دولار اشتعال معارك طاحنة من جديد حول محيط القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم وهذه آخر التطورات بروفيسور يكشف "علامة خفية" لمرض الزهايمر لدى الإنسان الكرملين يكشف تفصيلا مرتبطا بتحقيقات مقتل قائد فاغنر
خلال اليومين الماضيين تداول الكثيرون في اليمن وثائق تتحدث عن رفع الجاهزية وإعلان حالة الطوارئ في عدد من المحافظات؛ لمواجهة أمطار غزيرة،قد تتسبب في خسائر بشرية ومادية.
تزامن نشر هذه الشائعة في اليمن مع ما تعرضت له عدة دولة وخاصة ليبيا التي ضربها اعصار خلف ضحايا بمئات الآلاف بين قتيل ومصاب ومفقود.
وقد نفت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، علاقتها بما نسب إليها من أخبار حول حالات الطقس.
ونبهت الهيئة إلى أن نشراتها تأتي بالتدرج؛ ابتداء بالتنبيهات، ثم التحذيرات والإنذارات، ثم إعلان الطوارئ.
ورغم هذا النفي ظل الكثيرون يرددون الشائعة ويتناقلونها بل ويجزمون بوقعها، بحسب ما رصده محرر مأرب برس.