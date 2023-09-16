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شائعة انتشرت في اليمن وصدقها الكثيرون

السبت 16 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص
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خلال اليومين الماضيين تداول الكثيرون في اليمن وثائق تتحدث عن رفع الجاهزية وإعلان حالة الطوارئ في عدد من المحافظات؛ لمواجهة أمطار غزيرة،قد تتسبب في خسائر بشرية ومادية.

تزامن نشر هذه الشائعة في اليمن مع ما تعرضت له عدة دولة وخاصة ليبيا التي ضربها اعصار خلف ضحايا بمئات الآلاف بين قتيل ومصاب ومفقود.

وقد نفت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، علاقتها بما نسب إليها من أخبار حول حالات الطقس.

 ونبهت الهيئة إلى أن نشراتها تأتي بالتدرج؛ ابتداء بالتنبيهات، ثم التحذيرات والإنذارات، ثم إعلان الطوارئ.

ورغم هذا النفي ظل الكثيرون يرددون الشائعة ويتناقلونها بل ويجزمون بوقعها، بحسب ما رصده محرر مأرب برس.

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