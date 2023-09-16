تصريحات نادرة أدلى بها ناطق الحوثيين لصحيفة سعودية.. ماذا قال؟

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قال المتحدث باسم مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام، إن النقاشات التي يجريها وفد جماعته في الرياض تشمل كل الملفات الإنسانية والعسكرية والسياسية.
جاء ذلك في تصريحات نادرة أدلى بها القيادي الحوثي ورئيس وفد الميليشيا الزائر للرياض لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.
وقال عبدالسلام، إن زيارة الوفد الحوثي إلى الرياض تأتي في سياق النقاشات السابقة التي جرت مع الوفد السعودي في مسقط وصنعاء.
وأضاف أن جماعته تأمل أن تُتوَّج هذه المفاوضات بتقدم ملموس في كل الملفات، ومعالجة آثار الحرب، وبما يحقق السلام والاستقرار في عموم اليمن ودول الجوار والمنطقة.
ووصل وفد مليشيا الحوثي إلى الرياض، مساء الخميس، بمعيّة وفد عماني، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن.
وكانت السعودية قد أعلنت أنها وجهت دعوة لوفد مليشيا الحوثي التفاوضي لزيارة الرياض، استكمالا للقاءات والنقاشات التي أجريت في شهر أبريل الماضي.
وجاء في بيان لوزارة خارجية المملكة بأن دعوة الوفد الحوثي إلى الرياض تأتي استمراراً لجهود السعودية وسلطنة عُمان في التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، ولحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف.